助推百行百业数字化转型 新华三做真正的践行者

数字化转型需要一套完善的数字化解决方案，新华三为政府、电力、制造业、教育、信息技术产业等提供了通用的平台和基础设施，此外，还联合行业伙伴向上进行应用研发合作，从而打造满足用户业务需求的场景化解决方案。

“一个企业或机构，如果不能尽快地变革理念，将数字化手段或工具融入进自身的业务、流程和管理中，实现数字化转型，那么在数字化的未来，必将会被淘汰。”

在日前召开的新华三集团2018 Navigate领航者峰会上，不断出现并被多次提及的这句话说出了很多传统企业的心声。就像航天云网党委书记、董事长舒金龙在大会上说的那样，“转型是我国制造业当前一个必须面对的课题。”

不过对于航天云网来说，它找到了一个很好的合作伙伴，通过与新华三开展卓有成效的合作，大幅提升了自身数字化转型和开展智能化改造的能力和水平。新华三帮助航天云网打造了业内领先的工业互联网平台，使得其在制造业中脱颖而出。

事实上像航天云网这样的企业有很多，基于对众多行业的业务、应用特点、发展趋势的深刻理解，新华三成为了它们数字化转型进程中的最佳合作伙伴。包括100%的中国985/211高校、90%的中国互联网100强、80%的中国500强企业、70%的中央部委机关、60%中国三甲医院等等。

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平

谈及新华三的能力优势，新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平在接受至顶网采访时表示，“作为国内少数拥有计算、存储、网络等完整新IT基础架构提供能力，以及云计算、大数据、网络安全与物联网等数字化解决方案的厂商，新华三为用户提供了贴近应用场景的全方位数字化解决方案，并为用户业务创新提供从咨询、技术、应用到培训的全方位支持。与纯粹的做理论分析的数字化转型方法论不同，新华三是真正的践行者，具备能够帮助企业用户进行数字化转型的完整能力。”

更重要的是，新华三多年来持续服务各行各业，深谙行业发展需求和前沿趋势，对各行各业的了解都比较深入，这也就是新华三集团总裁兼首席执行官于英涛所强调的新华三具备的出众的行业洞察能力。

新华三集团电力能源系统部总监张伟以电力行业举例说，“新华三服务电力行业近16年，我们深刻理解电力客户业务需求，从第一张覆盖全国的调度数据网到调控云、电力大数据、电力物联网，新华三一直在支撑着电力行业的信息化发展，一路见证并深度参与着电力能源企业从底层的设备在向上层经济进行转型。”

所以，正是这一份对行业的洞察力和技术、服务的平台能力，成就了新华三成为百行百业用户进行数字化转型的选择。

在能源行业，新华三负责承建了中海油集团云平台，覆盖了全球的八大数据中心，通过信息化和数字化的手段把全球的资源整合在一起。在中石化的智慧油站，通过部署无线、物联网和一系列的底层数字化解决方案，新华三助力其提升了在油品销售环节中的用户体验感。

在制造业，新华三帮助海尔把前端用户的订单和后端的生产做到无缝衔接，帮助中国高铁把完全割裂的IT和OT进行融合，实现生产数据的大闭环。

数字化转型需要一套完善的数字化解决方案，王燕平说，新华三为政府、电力、制造业、教育、信息技术产业等提供了通用的平台和基础设施，此外，还联合行业伙伴向上进行应用研发合作，从而打造满足用户业务需求的场景化解决方案。

面对广泛的企业市场，新华三正联合越来越多的合作伙伴一起帮助百行百业的用户实现数字化转型。