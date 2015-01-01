 紫光发布新城市运营平台 连云港实现首个落地应用

2018年3月30-31日，由紫光集团、紫光旗下新华三集团、成都市人民政府联合主办的“2018 NAVIGATE领航者峰会”在成都世纪城新国际会展中心举行。

2018年3月30-31日，由紫光集团、紫光旗下新华三集团、成都市人民政府联合主办的“2018 NAVIGATE领航者峰会”在成都世纪城新国际会展中心举行。在此次峰会上，紫光集团正式发布新城市运营平台。连云港市委常委、市政府常务副市长王加培应邀参加大会，并与紫光云数董事长、紫光股份总裁王竑弢、紫光云总裁吴健等与会嘉宾共同开启了紫光新城市运营平台发布暨连云港上线仪式。

紫光新城市运营平台发布暨连云港上线仪式

以紫光云为基础设施，以合作伙伴生态为抓手，以赋能运营为核心，紫光历时一年研发的新城市运营平台为智慧城市的建设带来了新的能力与模式。以“平台+生态”的模式，针对各地的产业特点，聚合生态合作伙伴，助力产城融合；以“平台+商店”的模式，改变传统智慧城市项目的建设方式，推进城市服务快速上线，急用先行；以“平台+运营”的模式，从重建设转变到注重运营和服务，实现可持续发展的运营能力。据悉，该平台即将在连云港实现首个落地应用。

注重产城融合的新理念

王加培常务副市长在全体大会上发表了《从建设服务型政府的角度看新型智慧城市建设》的主题演讲。“连云港在临港产业、海洋经济、新医药产业等方面具有独特优势，将通过借助紫光集团“百城百业”战略，不断丰富产城融合内涵，激活传统优势产业，吸引产业链上更多的企业、人才入驻连云港，共同打造更大的良性共赢产业生态圈。”

连云港市委常委、市政府常务副市长王加培发表主题演讲

2017年，连云港市与紫光集团签署战略合作协议，合作建设连云港市大数据中心，并将其定位为“紫光云华东数据中心”、“紫光大数据产业基地”和“紫光一带一路交汇点数据中心”。通过组建本地化建设运营公司，双方携手在智慧城市、物联网、云计算、大数据、信用体系、信息化建设等领域开展全方位战略合作，以新城市运营理念打造新型智慧城市建设“连云港模式”。以微服务的形式，为建设创新型、服务型政府提供各类所需应用，挖掘可社会化运营的服务，并通过产城融合，形成智慧、永续的城市发展模式。

紫光股份总裁王竑弢认为，“连云港城市运营理念和紫光不谋而合，这是双方合作的基础。过去的智慧城市完成的0-1的建设，要实现1-100的智变，就要摆脱重建设、轻运营的建设思路，从产业兴城角度出发，以城市为主体，智慧为手段，通过数字经济运营城市，围绕产业特质，打造产业链和生态圈，让优势产业走出去，新的产业导进来，从而达到产业生态聚集效应”。

紫光股份总裁王竑弢发表主题演讲

新模式 新基因 新运营

通过现场的演示可以看到，新城市运营平台打破了传统的智慧城市建设模式：所见即所得的应用商店，汇集了紫光云生态中工业云图、企业云图、精准扶贫、智慧教育、智慧园区等近50个应用，以及分布式数据库、工作流引擎、支付、虹膜识别等近40个城市业务融合能力的清单；以大数据为基础的透明城市新基因，平台提供了一个创新的数据高速公路，打通政府内外部对高速数据交换的需求，为智慧城市提供近万个数据模型和算法，实现数据服务一线生产、数据提升数字经济、数据辅助政府决策分析；更重要的是，平台开创了服务城市可持续发展的新运营模式，改变传统重建设、轻运营、轻服务的建设弊病，实现信息化一盘棋。紫光为城市提供本地公司落地及运营团队持续支持，推动城市建设长期运营。

王竑弢现场演示新城市运营平台功能和价值

百城百业 构建全新城市生态圈

紫光依托自身优势，以“城市合伙人”身份，因地制宜的为各地搭建平台，积极构建全新智慧城市生态圈，并取得了令人瞩目的成就。2017年，紫光政务云、工业云、教育云、粮食云、交通云和农业云在南京、苏州、连云港、郑州、沈阳、天津、武汉、广州、东莞、昆明、拉萨等地市相继落地。2018年，伴随着紫光云战略的正式发布，紫光城市云与产业云布局将更加清晰,以产促城，以城兴产，产城融合，在全国让新IT智绽百城，让新价值赋能百业，集合作伙伴之力，将新城市运营推向百城百业。