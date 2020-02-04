紫光及新华三捐建网络支撑火神山医院信息系统投入运行

经过广大建设者夜以继日的奋战，武汉火神山医院于2月2日正式交付。其中，由紫光集团及旗下新华三紧急援建的医疗核心网络系统全部完成部署，高效支撑医院的就诊、检验、治疗以及管理等医疗信息系统运行，为火神山医院抗击疫情提供信息化保障。

经过广大建设者夜以继日的奋战，武汉火神山医院于2月2日正式交付。其中，由紫光集团及旗下新华三紧急援建的医疗核心网络系统全部完成部署，高效支撑医院的就诊、检验、治疗以及管理等医疗信息系统运行，为火神山医院抗击疫情提供信息化保障。



医疗专网、医疗外网，助力火神山打造智能化医院



火神山医院是武汉首个用于接诊收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的专门医院，拥有1000张病床，开设重症监护病区、重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室，医院设计采用先进的医疗信息化系统以及管理系统。紫光集团及旗下新华三为医院捐赠网络通信与信息安全设备，提供包括医疗专网、医疗外网在内的核心承载网络系统，涵盖H3C S10500核心交换机、H3C SecPath F5030防火墙、H3C S6520X万兆交换机、H3C S5130S-EI高性能交换机，以及堡垒机、行为管理、日志审计、数据库审计等网络、安全软硬件产品，并通过阅动力服务模块联合新华三安仔智能运维云为在网设备提供7x24小时在线远程配置、远程运维管理服务。



其中，医疗专网承载着整个医疗业务系统的高效运行，包括集成平台、HIS系统、PACS系统、检验系统、OA系统以及财务系统等。医疗专网采用了接入-汇聚-核心三层全万兆组网、虚拟化、双链路冗余部署，提供稳定可靠高性能的网络承载，外联运营商专线实现云端资源的高速互通，满足医疗核心应用全面上云的需要。保障从患者建档、诊疗、护理，到医院的智能化管理。患者入院治疗全过程的病历数据、检验数据、医疗影像等数据通过网络实时共享，提高诊疗效率。



医疗外网出口部署新华三集团高性能防火墙，提供40G的带宽接入，满足医院远程访问的需求，例如远程会诊、视频访问等。医院可以根据患者的情况通过医疗外网连线外部专家进行会诊，尤其是对部分有其他病症的患者，将提供很大的帮助。

时间紧任务重，紧急驰援按时交付



紫光集团及旗下新华三在火神山医院建设规划发布之后，于1月24日即启动了紧急援助项目，项目团队在1月25日即完成了产品设备的调集完货，并于1月26日从新华三仓库发货，1月28日运抵武汉，1月31日进入火神山医院现场展开紧张有序的安装调试工作。

经过连续奋战，核心机房以及所有病区设备已全部完成部署，设备承载业务配置调试均已完成，医院各项业务顺利上线。

在火神山医院建设取得阶段性成果的同时，紫光集团及旗下新华三紧急援助项目团队进入雷神山医院现场支持信息系统建设的工作也在2月3日开始紧锣密鼓地进行，将同样帮助雷神山医院搭建高速、稳定和安全的基础网络。