新华三牵手成都市大数据公司 探索新型智慧城市建设

3月31日，紫光旗下新华三集团（以下简称“新华三”）与成都市大数据股份有限公司（以下简称“成都市大数据公司”）战略合作签约仪式在成都领航者峰会上举行。

3月31日，紫光旗下新华三集团（以下简称“新华三”）与成都市大数据股份有限公司（以下简称“成都市大数据公司”）战略合作签约仪式在成都领航者峰会上举行。新华三集团副总裁、大数据产品线总裁孙德和，新华三集团副总裁、成都研究院院长管志强，新华三大数据产品部部长曹言与成都产业集团副总经理张栩、成都市大数据公司总经理顾勤等出席签约仪式，宣布双方将在智慧城市、无线城市、互联网+、云计算、大数据、信息化建设等领域进行全方位战略合作，共同推动成都市智慧城市建设。

智慧城市战略合作签约仪式

成都市大数据公司是由成都产业投资集团有限公司投资组建的国有全资公司，公司定位于“成都市大数据资产运营商”和“成都市大数据产业生态圈服务商”，是成都市发展大数据产业的重要平台，在加快成都市数字经济产业升级，引领大数据产业发展，构筑完善的大数据产业生态圈方面发挥了积极作用。

新华三在数字化领域具备业界领先优势，包括业界领先的网络解决方案与云数据中心解决方案、智慧城市的IT建设等。新华三拥有H3C品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品，能够提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的全方位数字化解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务。

基于战略合作，双方将以成都市智慧城市建设为契机，利用双方在智慧城市领域的综合能力、资源优势以及专业产品和服务，依托成都市的地区优势、优惠政策和产业优势，形成资源互补、合作共赢的新模式，以成都市为核心，辐射整个西南地区，共同推进智慧城市建设，努力打造一流的智慧城市。

现场座谈

成都产业集团副总经理张栩表示，成都市大数据公司以成都市为核心，辐射整个西南地区，在加快成都市信息化发展方面起到良好作用，为双方的合作奠定了坚实的基础。在业务创新、数字化转型等方面，新华三是成都市大数据公司十分信赖的合作伙伴。成都市大数据公司与新华三开展全方位的战略合作，相信双方一定能够优势互补、资源共享，精诚合作、撬动未来。

新华三集团副总裁、大数据产品线总裁孙德和表示，新华三集团与成都市大数据公司彼此有着先进的技术优势、地缘优势及丰富经验，双方的战略合作可以提升服务能力与服务广度，为全面深入推进成都市智慧城市建设打下坚实基础。新华三将依托行业领先的一体化解决方案和国际化视野以及创新能力，和成都市大数据公司一起，为成都市的智慧城市建设贡献更大力量。

全体合影

未来，双方将进一步加大合作交流的广度和深度，加速推进成都市智慧城市建设和西南地区信息化行业发展。新华三也将依托在智慧城市建设层面积累的丰富实践经验，致力于智慧城市创新发展，与客户和合作伙伴共同谱写“融绘数字未来”的美好乐章。