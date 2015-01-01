技术服务至上，新华三立志成为数字化转型服务领导者

2018年3月30-31日，领航者峰会在成都如期召开。本次峰会中，新华三为与会者展示了一条以数字化技术重构企业业务，并保持业务创新的清晰路径。

2018年3月30-31日，领航者峰会在成都如期召开。本次峰会中，新华三为与会者展示了一条以数字化技术重构企业业务，并保持业务创新的清晰路径。在这条路径中，企业不仅需要新一代数字化技术来重构业务，更需要一支具备深厚技术功底、行业洞察及实践经验的团队为其提供从战略到业务再到运维的全方位数字化服务。这种服务能力是企业在数字化转型过程中保持航向正确、运行高效的必要条件。

拥抱数字化，智享新服务

作为目前业界领先的端到端ICT平台数字化技术服务能力提供者，新华三在名为“拥抱数字化，智享新服务”的峰会分论坛中向与会者展示了其在技术服务领域中的沉淀与创新。

新华三集团联席总裁、技术服务部总裁 黄智辉 发表演讲

在论坛致辞中，新华三集团联席总裁、技术服务部总裁黄智辉表示：新华三技术服务的战略定位于“数字化转型服务领导者”，其兼具行业数字化转型的需求洞察与实践能力，使命在于提供满足客户核心需求的服务产品与解决方案，加速企业数字化转型，成为客户数字化转型过程中最可信赖的合作伙伴。

五大产品线全面支持数字化转型

基于多年行业积淀和对新一代数字技术未来发展的精准判断，新华三在技术服务方面围绕企业数字化转型所需的四大能力（数字化转型咨询能力、场景化架构设计能力、一体化大运维能力、专业化交付保障能力）设立了五大产品系列：数字化架构咨询；业务敏捷与专业测试；行业应用与集成；IT运维与运营；数据中心全生命周期服务。

通过不同产品的组合，新华三将为企业数字化转型提供一站式全生命周期技术服务，实现业务、应用、数据、技术及IT基础设施等不同层面的完全贯通，以期实现引领、赋能和护航数字化转型的新价值。

有机新生态，合和共发展

为了向用户交付更专业化、个性化的服务，新华三不仅拥有一支由2000名技术专家和200名行业专家组成的庞大服务团队，更在行业中建立了强大的生态系统，保证企业用户够获得专业服务、合作伙伴能够获得全新业务平台。

在这一体系中，新华三服务力量、渠道服务生态、服务交付生态、专业资源生态、产业生态及数字化服务方案生态被有机整合在一起，其最终目标便是为企业提供业界最优的技术咨询与服务。

领略新华三技术服务魅力

本次峰会的技术服务展示区吸引了众多观众驻足。新华三展示了五大系列解决方案，全面体现了新华三作为数字化转型服务领导者的服务精神与专业态度，是客户数字化转型进程中最可信赖的合作伙伴。

在企业数字化转型及业务的数字化重构过程中，新华三正以雄厚的技术积淀和行业洞察能力，持续为用户提供创新的技术与服务。在这一过程中，新华三将自身对行业变革、技术发展及业务模式的新理解、新实践整合成一套完整的技术服务解决方案交付给用户，帮助用户实现更高的数字化价值。