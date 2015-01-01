 北京飞搜科技入围2017年度人工智能企业100强

作为全球领先的深度学习技术提供商，飞搜科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司已经申请了近50件发明专利，50件商标，获得20项软件着作权和多项行业认证的标准。

至顶网网络频道 03月28日 综合消息： 如今，“智能”社会已步步临近，社会各界积极勾勒未来图景，人工智能也逐渐成为世界各国的关注对象。而我国的人工智能发展战略，也早在两年前就已提出。

2016年5 月，发改委发布了《“互联网+ ”人工智能三年行动实施方案》。随后在2017年的两会上，“人工智能”第一次被写进政府工作报告。就在刚刚过去的3月10日，科技部部长万钢再次表示，要加快实施人工智能关键技术的集成研发。

从腾讯研究院发布的《中美两国人工智能产业发展全面解读》中，也可以看出中美企业人数分布的巨大差异。报告显示，截至2017年6月，美国共有1078家人工智能企业，员工数量为78700名；中国有592家人工智能企业，员工数量为39200名，约为美国的50%。分领域来看，在处理器/芯片领域，美国员工人数是中国的13.8倍。中国在技术层领域的企业人数也远远落后于美国，仅在智能机器人领域人才稍多。

北京飞搜科技成功入围2017年度人工智能企业100强

北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)成立于2015年5月26日，公司的使命是让城市更加智慧，专注于人工智能，计算机视觉和深度学习的研发，并把研究成果应用到城市运营中，让城市更加安全可靠，交通更加高效，购物更加方便等。公司力争在2020年底成为国内第一的智慧城市解决方案提供商。

作为全球领先的深度学习技术提供商，飞搜科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司已经申请了近50件发明专利，50件商标，获得20项软件着作权和多项行业认证的标准。公司的核心团队有诺基亚、法国电信、富士通、微软、英特尔等世界500强企业及海外的工作经历，和多年的管理、开发和服务经验。在2016年，公司获得合肥华颖兴智基金（华米科技控股）的天使轮投资，在2017年，获得青岛鼎源千万级PreA轮融资，目前估值过亿。



