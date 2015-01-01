2017中关村十大新锐企业”复审成功举办 北京飞搜科技进入全国55强

在中关村管委会的指导下，由中关村社会组织联合会主办、北京中关村领创金融信息服务有限公司承办的“2017中关村十大新锐企业推介活动”复审会成功举办。北京飞搜科技成功晋级全国55强，角逐最终的“2017中关村十大新锐企业”。

至顶网网络频道 03月28日 综合消息： 在中关村管委会的指导下，由中关村社会组织联合会主办、北京中关村领创金融信息服务有限公司承办的“2017中关村十大新锐企业推介活动”复审会成功举办。北京飞搜科技成功晋级全国55强，角逐最终的“2017中关村十大新锐企业”。

（图为北京飞搜科技CEO白洪亮博士正在路演）

“十大新锐企业推介活动”作为中关村系列品牌推介工作的重要组成部分，是为了更好地发挥中关村在实施创新驱动发展战略中的示范引领作用，扩大中关村在科技创新领域的影响力，进一步塑造中关村的品牌形象。

本届活动是中关村系列品牌推介活动的第三年，中关村领创金融作为承办方着重突出了活动的“创新性”和“影响力”。在创新性方面，基于大数据、智能化辅助手段，突出数据、客观、量化，成为评价企业价值的一大创新之举; 在影响力方面，承办方建立了由产业高管、科研人员、金融投资专家等高端资源组成的专家库，并与近40家各类知名机构就新锐推介活动形成了战略合作关系。

北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)成立于2015年5月26日，公司专注于人工智能，计算机视觉和深度学习的研发，并把研究成果应用到城市运营中，让城市更加安全，交通更加高效，生产更加智能、购物更加方便。公司力争在2020年底成为国内领先的智慧城市解决方案提供商。

作为全球领先的深度学习技术提供商，北京飞搜科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司已经申请了近50件发明专利，50件商标，获得20项软件着作权和多项行业认证的标准。公司的核心团队来自诺基亚、法国电信、富士通、微软、英特尔等世界500强企业，具有海外的工作经历和国际视野，以及多年的管理、开发和服务经验。在2016年，公司获得合肥华颖兴智基金（华米科技控股）的天使轮投资，在2017年，获得青岛鼎源千万级PreA轮融资，目前估值过亿。北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)不但提供智慧城市解决方案，还通过阿里云，华为云，amazon平台, 为企业与个人提供人脸/图像识别的SAAS服务; 离线SDK技术授权服务等。公司已经服务了200多家客户，包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、台湾广达等国内客户，以及土耳其、科威特、新加坡、捷克、法国等多个国家的企业客户，为他们提供视频监控、智能鉴黄、人脸识别、图片识别、无人驾驶，线上购物支付、机器人等技术支持。