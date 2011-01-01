打造顾客喜爱的网络 武汉美容院选择飞鱼星无线

这是个撞脸的时代，不光荧屏上的演员们会撞脸、活跃在互联网上的网红们会撞脸，就算是普通人也同样会撞脸。对“美”的广泛需求催生了医疗美容（整容）行业的繁荣。

ZD至顶网网络频道 01月20日 综合消息：

项目环境介绍

这是个撞脸的时代，不光荧屏上的演员们会撞脸、活跃在互联网上的网红们会撞脸，就算是普通人也同样会撞脸。对“美”的广泛需求催生了医疗美容（整容）行业的繁荣。

武汉“真美啦”医疗美容院位于武汉著名的商圈——汉街，于2016年11月中旬搬迁新址并正式开业。美容院新址共三层楼，员工100余人，内部环境优雅，设施齐全，具有多种现代化的进口医疗器械。致力于打造健康美丽的生活，为爱美的人士提供专业的医疗美容服务。

客户详细需求

根据客户（美容院）方提出的要求和期望，飞鱼星工程师总结为如下几点需求：

1、办公区域无线信号全覆盖，重点区域信号强度不低于-65dB，实现无缝漫游；

2、有线带机量100台终端左右，无线带机量超过200台终端；

3、无线双信号SSID下发，一个给来宾使用，并实现微信认证功能，一个给内部人员使用，来宾信号网段与其他网段实现隔离；

4、无线AP统一管理，网络排障简单，便于维护；

5、防止私接路由影响网络，保证网络的稳定性和带宽的高可用性；

飞鱼星解决方案

对客户业务需求进行深入分析后，飞鱼星技术支持工程师确定了如下设备选型方案。

网络拓扑图如下所示：

方案优势和实施效果

一、高性能一体化设备VEC50

该方案的核心设备VEC50采用双核600MHz处理器，作为主路由，可支持300用户同时上网；同时其内置AC，可支持多达80个AP，实现统一管理。

VEC50对网络内的所有AP统一管控，信号统一下发，内部信号加密处理，外部信号认证处理，实现多样化的无线上网方式。

二、汇聚交换机

汇聚交换机采用了飞鱼星三层交换机VS5728G。VS5728G基于博通高性能硬件平台，具有灵活的以太组网，多样的安全控制，成熟的IPv6特性，轻松的运行维护等特点。它不仅具备丰富的二层特性，还融入了三层、四层的功能特性，支持静态路由协议和DHCP服务器功能。

本VS5728G上进行VLAN划分，分别支持监控、服务器、有线办公、无线办公等网络业务。

三、全千兆接入交换机

有线办公网络采用了三台VS5326G作为接入交换机。VS5326G是专为企业、酒店、学校以及小区等环境设计的全千兆安全网管交换机，具备丰富的二层特性，并融入了四层的安全特性。

在VS5326G启用DHCP保护功能，保护终端获取到合法DHCP服务器下发的IP地址，保证了网络的稳定性和可靠性。

四、24口标准PoE交换机

本方案中采用了一台24口802.3af/at标准的PoE交换机，为20台分布于美容院各区域的AP供电。

五、双频大功率AP，2.4G/5G全覆盖

本方案采用了20台大功率双频AP VP600，为美容院做全面双频覆盖。双频的使用，不仅有效提升了单个AP的带机量，还让用户拥有了更好的无线上网体验。大功率AP提供更强劲的信号，无论身处哪个角落，都能获得较高的信号强度。

六、员工和来宾使用不同SSID连接网络

为保证内网安全，同时又能为来宾提供便利的上网服务，本方案采用了两个SSID，分别供办公和宾客使用。

七、宾客使用微信认证接入客人网络

和传统的输入密码才能上网不同的是，本方案采用的是微信认证接入，不仅仅省去输入密码的繁琐，还同时为美容院的微信公众号吸纳粉丝，为后续开展的营销活动积攒粉丝群体。

项目验收测试

项目实施调试完后，通过笔记本电脑无线连接上网ping网关地址和DNS，在每个区域来回走动过程中，进行信号切换，丢包率显示0%，不到1%，近半个小时的ping包，仅仅在几个死角位置切换信号丢一到两个包；通过固定流控，给每个IP分配合理带宽，浏览网页和视频都比较顺畅，达到客户要求，无线信号达到全覆盖，整体运行情况良好。

后记

该项目刚刚完成了二期工程，增加部分设备，增加的设备和用途如下：

1台VEC30，用作有线网络的网关，和无线网关VEC50进行物理区分；

5台面板型AP VP320，分别安装在美容院5个重要办公室内，提供更佳质量的无线服务；

1台VS1508FP，为增加的5台面板型AP提供PoE供电。

二期工程完毕后，整个美容院的新网络拓扑如下：