2016年最酷的十大网络初创公司

2016年涌现的网络初创公司并没有专注于传统的路由器和交换机，而是把重点放在了通过围绕数据中心自动化、虚拟化路由器、智能交换和软件定义服务平台的解决方案来颠覆网络行业。下面就让我们来看看2016年试图撼动这个行业的10家网络初创公司。

ZD至顶网软件频道消息：2016年涌现的网络初创公司并没有专注于传统的路由器和交换机，而是把重点放在了通过围绕数据中心自动化、虚拟化路由器、智能交换和软件定义服务平台的解决方案来颠覆网络行业。

今年这些初创公司走进人们的视野，得到了来自思科、HPE、Google和美国国防部等的资助。尽管其中一些的领导者还是新手，但是大多数初创公司的领导者都是来自于思科、Arita和Juniper Networks的高管。其中一些公司在今年发布了他们的首个合作伙伴计划，寻找在软件定义WAN和SaaS领域的前瞻性渠道合作伙伴。

下面就让我们来看看2016年试图撼动这个行业的10家网络初创公司。

128 Technology

CEO: Andy Ory

“互联网支离破碎，我们正在修复它，”这是网络初创公司128 Technology的座右铭——由前Acme Packet创始人提出。

这家初创公司位于马萨诸塞州伯灵顿，它的128 Networking Platform是一个基于软件的分布式路由和网络服务，是以每月订购的模式向客户销售。这家公司的平台采用安全路由来简化网络架构，提供端到端的控制和可见性，同时不影响客户现有的网络基础设施。128 Technology能够跨多个网络交付应用和服务——包括地址域、安全区域、防火墙、私有和公有的边界。

128 Technology的虚拟路由器软件瞄准了覆盖云服务提供商、运营商和企业的数据中心和分支机构，可以与传统路由器一同使用。128 Technology已经从投资者那里获得了3600万美元，由G20 Ventures领投。

Apstra

CEO: Mansour Karam

这家与厂商无关的企业网络初创公司在6月走出隐身模式，目标是希望实现数据中心操作的自动化。Apstra Operating System（AOS）是位于现有硬件和软件之上，创建了一个抽象层，允许管理员轻松查看网络，与来自思科、Juniper Networks、HPE、Cumulus Networks和Open Compute Project等厂商的设备具有互操作性。这家位于加州门洛帕克的初创公司表示，他们的愿景是成为全球“所有私有云数据中心”的平台，实现工程设计和网络服务运作的全方位自动化。

该公司首席执行官、共同创始人Mansour Karam是Arista Networks和Big Switch Networks的前高管。该公司的首席技术官、共同创始人Sasha Ratkovic是Juniper和EMC的高级工程师，同时首席科学家、共同创始人David Cheriton是斯坦福大学计算科学和电子工程的教授。Cheriton还是Arista Networks的共同创始人，是Google共同创始人Larry Page和VMware首席执行官Diane Greene的前顾问。

Barefoot Networks

CEO: Martin Izzard

这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司在6月推出了自己可变成的交换机平台——称其是全球最快、最具可编程性的交换机系列——Barefoot的Tofino交换机芯片可以安装在硬件设备内，将数据流跨网络进行导向，而且该公司计划通过针对Tofino的软件工具套件增强SDN。Barefoot还开发了一种编程语言P4（Programming Protocol-Independent Packet Processors），使开发者可以让他们的网络和解决方案变得与众不同。

Barefoot在11月进行的这一轮风投中获得2300万美元，由中国网络巨头阿里巴巴和腾讯领导。自从6月走出隐身模式以来，该公司已经累积获得1.5亿美元，得到了像HPE、Google和高盛等公司的支持。

Cloud4Wi

CEO: Andrea Calcagno

高级访客Wifi专业公司Cloud4Wi希望售卖访客WiFi和服务的解决方案提供商能够有利可图。Cloud4Wi在8月发布了首个合作伙伴计划，这家位于旧金山的初创公司，期间服务平台Volare是专门针对高级访客WiFi开发的。这个位于顶层的架构利用现有的WiFi网络，让各种分支跨所有位置实现每个客户移动体验的标准化，不管是不是底层WiFi。Volare平台目前连接了80多个国家超过15000个位置的4500万个移动用户。

目前Cloud4Wi几乎所有收入都来自于渠道，他们正在寻找专注于大型企业机会的渠道合作伙伴，瞄准大型零售商、连锁餐厅和购物中心等。

CloudGenix

CEO: Kumar Ramachandran

这家SD-WAN初创公司的企业间产品家族——Instant-On Networks (ION)提供了一种应用定义的框架，消除了硬件路由器的需求。相比传统的混合WAN来说，ION在不影响远程办公点也不需要完全更换基础设施的情况下交付云。

该公司首席执行官Ramachandran表示，CloudGenix是唯一一个可以运行在云中或者本地环境的x86平台上的SD-WAN系统。该公司创建于2013年，创始人是前思科网络高管，在2014年走出隐身模式。

8月CloudGenix发布了首个全球合作伙伴计划，吸引来十几家思科的渠道合作伙伴、大型代理商和专注云应用的解决方案提供商，通过它的方法来提供概念系统（POC）、在线工具和解决方案。

Forward Networks

CEO: David Erickson

经过三年的发展，Forward Networks在11月走出隐身模式，透露他们已经获得1200万美元的资金，得到了Andreessen Horowitz、SV Angel和A Capital等投资方的支持。这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司开发了一种算法，让客户可以通过提供一个网络的软件拷贝，让企业机构用于在生产环境中实施变更之前进行测试，从而搜索、验证和预测网络行为。

这个基于软件即服务的平台包括三个核心能力：搜索、验证和预测。Forward Search创建了所有可能的路由库，数据可以路由到这个库里，而Forward Verify应用会验证网络策略。Forward Predict功能可以让网络工程师对他们希望实施软件拷贝的网络上测试变更。

Forward Networks是由来自斯坦福大学的4位博士研究员创建的，他们专注于软件定义网络和OpenFlow。

Mist Systems

CEO: Sujai Hajela

Mist Systems号称自己提供了全球最智能的、采用机器学习的无线网络产品。Mist Systems在6月走出隐身模式，目标是颠覆无线企业市场。2016年，这家位于加州库比蒂诺的初创公司推出了Mist平台，利用机器学习技术简化WiFi和Bluetooth Low Energy（BLE）操作，最大程度降低无线成本，为移动用户提供室内定位服务。

Mist的创始人现任首席执行官Hajela和首席技术官Bob Friday都是前思科无线业务高管。Mist在A轮融资中获得1440万美元，在B轮融资中获2800万美元，由GV（也就是之前的Google Ventures）、Lightspeed和Cisco Investments领投。

Veriflow Systems

CEO: James Brear

这家位于加州圣何塞的初创公司在4月走出隐身模式，在来自美国国防部和国际科学基金会的投资中获得290万美元。Veriflow Systems的首席执行官Brear今年年初表示，他们的技术可以在网络实际发生故障之前提前预测潜在问题，使用一种类似于NASA好奇号漫游器可以在着陆火星之后继续巡航的方式进行数据验证。

这家网络初创公司的软件是作为一项服务提供给客户的，采用它所谓的“形式验证”的原则，提前发现网络中可能出错的问题，侧重于高等级策略。Veriflow Systems在11月15开始提供他们的网络验证平台，7月该公司在A轮融资中获得820万美元。

Versa Networks

CEO: Kelly Ahuja

这家SD-WAN和SD-安全初创公司最近任命思科老员工Kelly Ahuja为新任CEO，以及另外一位思科高管Pankaj领导董事会。Ahuja曾是思科提供商业务的高级副总裁，Patel则是思科资深技术负责人。

这家位于加州圣克拉拉的初创公司的旗舰产品是FlexVNF软件，包括一系列虚拟化网络和安全功能，具有运营商级的多租户、可编程性、服务弹性和具有成本效益的部署选择。Versa的另外两个解决方案包括Versa Director和Versa Analytics。Versa Networks的创始人是前Juniper工程高管，Kumar和Apurva Metha兄弟，两人构建了Juniper非常成功的MX系列路由器。

Viptela

CEO: Amir Khan

这家SD-WAN初创公司在10月公布了首个合作伙伴计划vForce，提供了利润保障计划，快速加入流程，“合作伙伴成功”融资和“无直接销售”战略。

这家位于加州圣何塞的网络厂商提供了可以虚拟化WAN基础设施的SD-WAN技术，让客户可以跨扩展基础设施使用任何边缘访问更快速地推出语音、视频和数据应用。Viptela的SD-WAN平台让提供商和企业可以构建与运营商无关的、策略控制和具有成本效益的WAN。

自从2014年走出隐身模式以来，Viptela的解决方案已经部署在了数千个站点，以及财务500强的25家企业中，还有像Verizon和Singtel这样的运营商也在利用Viptela交付托管SD-WAN服务。12月，这家初创公司宣布与AWS达成技术合作伙伴关系，让客户可以把AWS资源添加到他们的WAN中。