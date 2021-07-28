永久免费，无弹窗广告 360安全卫士“极速版”今日正式上线

在7月28日的第九届互联网安全大会期间，以“用‘心’打造极致产品”为主题的360安全卫士“极速版”上线媒体沟通会在北京召开，备受业界关注的360安全卫士“极速版”（以下简称极速版）正式上线。

曾以“免费杀毒”理念引领行业发展，360安全卫士早已成为广大用户心中的网安代名词。在正式步入第15个年头后，360安全卫士也在近来完成了一次重磅升级。

在7月28日的第九届互联网安全大会期间，以“用‘心’打造极致产品”为主题的360安全卫士“极速版”上线媒体沟通会在北京召开，备受业界关注的360安全卫士“极速版”（以下简称极速版）正式上线。

据了解，本次上线的“极速版”整体聚焦安全防护能力升级、用户体验升级和增值服务升级三个方面，不仅在网安能力方面大幅提升，其主打的“永久免费 无弹窗广告 ”更成为了一次具有革新意义的行业创新。

在安全防护能力方面，已陪伴用户十五年之久的360安全卫士，以“全面安全”为最新理念，全方位守护网民的用网安全。

“当前，勒索软件此起彼伏，数据安全也成了用户非常关心的不安定因素。”360PC安全产品事业部负责人马博凯表示，在以360安全大脑为核心的新一代安全能力框架基础上，本次的“极速版”在功能上新增了“网络安全、数据安全、360安全大脑”三大核心板块，全面升级了系统防护中心7.0，构建了一套“全面安全”防护解决方案。

360PC安全产品事业部负责人 马博凯

据了解，360拥有全球位列前三的网络安全大数据，拥有约290亿病毒样本数据、22万亿安全日志、80亿域名信息、2EB+安全大数据，与谷歌、微软齐名。截至2020年底，360安全大脑截获移动端新增恶意程序样本450余万，拦截钓鱼网站攻击1006亿次。依托于360安全大脑的云端数据库，360安全卫士“极速版”将为用户带来更深层次的安全防护体验。

在用户体验的升级方面，“极速版”所主打的“永久免费 无弹窗广告 ”同样引发了用户的广泛关注。

马博凯表示：“多元化的上网需求和用户的各种反馈，促使我们不断改进用户体验，新推出的‘极速版’在秉承永久免费的同时，将实现无弹窗广告。这也彰显了360安全卫士为用户服务不变的初心与决心。”

值得一提的是，“极速版”还在设计上化繁为简，产品首页显要位置分别是几大核心功能入口：木马查杀、清理优化、系统·驱动、网络安全、数据安全、安全大脑、软件管家。

360安全卫士“极速版”首页

每个功能模块进入后，页面同样呈极简风格，交互页面更加方便快捷，比如将“清理”和“优化”功能二合一，将原有的系统修复、驱动程序安装等功能整合为“系统·驱动”，就是为了让用户更加一目了然，操作简捷。同时，在功能大全模块中，用户还可自主选择需要的功能，实现个性化定制。

除了安全功能和用户体验的升级，此次360安全卫士“极速版”在商业模式上做出了探索与创新。正如周鸿祎在《极致产品》中的观点，“任何商业模式都来自用户需求”。360安全卫士，除了核心经典应用外，也在近来衍生了多个产品线或增值服务，加速产品功能的扩张和丰富。

例如面向办公场景的辅助软件苏打办公，便包含了PDF的合并、拆分、编辑、转化；OFFICE模板下载；OCR识别；桌面助手；各种文件的格式转化等多种应用功能。此外，还有面向企业服务的360安全卫士中小企业版，以及面向青少年群体保护的应用小贝守护等。

基于这一背景，马博凯还在发布会上描述了360安全卫士的未来图景，“我们的星辰大海，就是以安全能力为核心，集问题解决工具、提效工具、办公辅助、内容消费为一体的PC应用服务商。”