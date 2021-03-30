重拳出击！360政企安全集团新一代智能安全网关产品护航大安全

360政企安全集团新一代智能安全网关产品——360下一代安全防火墙系统和360 网络入侵防御系统作为守卫边界安全的当家产品，在应对数字时代网络安全新威胁的不断锤炼下逐渐显露锋芒。

当前，数字化时代悄然而至，虚拟世界与物理世界的边界越来越模糊，随着数字化转型升级的不断加码，与之相应的安全形势也发生了深刻变化，新的安全威胁不断产生，网络安全面临着前所未有的全新挑战，安全脆弱点无处不在，传统的安全产品在面对瞬息万变的安全威胁时已显得捉襟见肘。

360政企安全集团新一代智能安全网关产品——360下一代安全防火墙系统和360 网络入侵防御系统作为守卫边界安全的当家产品，在应对数字时代网络安全新威胁的不断锤炼下逐渐显露锋芒。针对当前花样百出的网络攻击和威胁问题，在360安全大脑的赋能下，360新一代智能安全网关产品为传统安全网关赋予不一样的能力，使其成为更强大、更智能的网关类产品，全方位护航政府、企业乃至国家的网络安全。

360下一代安全防火墙系统（简称NGFW）是一款可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙。通过融合360安全大脑专业威胁对抗能力，深入洞察网络流量中的用户、应用和威胁，并借助全新的高性能单路径异构并行处理引擎，为用户提供有效的应用层一体化安全防护，帮助用户安全地开展业务并简化用户的网络安全架构。而360网络入侵防御系统(简称IPS)围绕精准识别、精准打击、有效阻断的设计理念。通过对网络流量的深层次解析，精准识别各类网络攻击破坏、非法入侵的威胁行为，并执行实时阻断防御，从而高效保护客户网络的IT基础设施。

360下一代安全防火墙系统

360 网络入侵防御系统

不积跬步无以至千里。360下一代安全防火墙系统和360 网络入侵防御系统作为基于360安全大数据及威胁情报能力打造的新一代智能安全网关产品，区别于传统网关安全产品，不仅具备更强大的安全威胁防护能力，还是360安全大脑的神经元之一，作为安全基础建设的载体，与360安全大脑协同联动，实现“收集反馈-分析判断-赋能学习”产品全自动学习，提升产品整体应对高级威胁攻击的安全能力，为客户带来一站式全场景安全运营平台，从而进一步支撑政府和企业的网络安全高效运营。

具体而言，360下一代安全防火墙系统和360 网络入侵防御系统所具备的特点与优势主要体现在以下三个方面：

稳定可靠的高性能下一代安全网关

360下一代安全防火墙系统和360网络入侵防御系统采用领先的MIPS多核并行处理器架构，性能优化最佳，稳定可靠，具备高吞吐、低延时、高并发等高性能优势，为用户带来更快速的安全体验。

同时，360下一代安全防火墙系统和360网络入侵防御系统采用全并行软硬件架构，最大程度提升了设备性能、稳定性，基于多核硬件处理架构和拥有自主知识产权的64位操作系统HongtengOS，实现软硬件全并行操作，每个CPU核上处理所有安全功能，将会话负载均分到所有内核，实现最优化的多核并行处理。

除此之外，360下一代安全防火墙系统和360网络入侵防御系统全面支持IPv6，并全面提供IPv6过渡方案，支持IPv6/IPv4双栈、IPv6 in IPv4 tunnel、IPv4 in IPv6 tunnel（DS-Lite）、DNS64和NAT64等IPv6过渡技术。

具有强大的威胁情报能力支撑

众所周知，360政企安全集团基于15年攻防实战经验及230亿安全研发投入，积累了世界级规模的安全大数据、东半球白帽子军团、世界级漏洞挖掘能力、领先的安全对抗知识库、世界级APT狩猎能力、云端公共服务能力，构建了以360安全大脑为核心的新一代安全能力体系。

而360下一代安全防火墙系统和360网络入侵防御系统正是基于360威胁情报资源池的优势，通过威胁情报的赋能，使360网关产品具备强大的检测和防护能力，根据庞大的威胁情报库以及行为特征分析引擎，可实时、准确的识别由僵尸网络、APT攻击、0-day漏洞攻击而产生的未知攻击行为，提升业务系统的防御能力，从而降低用户的安全风险。

联动360 安全大脑大数据分析处置能力

360下一代安全防火墙和360网络入侵防御系统作为基础网络防护的关键边界安全产品，是整个网络安全的第一道防线，同时作为本地安全大脑的神经元，该产品能够与本地安全大脑进行安全联动，实现分析和处置响应，防火墙通过上报安全日志及数据，通过360安全大脑关联超大规模全视数据，进行大数据分析计算，从中洞察安全运营人员无法发现的复杂隐藏攻防规律，从而发现未知威胁、未知攻击的可疑线索，并向防火墙发布响应策略，实现全面、智能的安全联动响应。

博观而约取,厚积而薄发。360 作为网络安全领域的前行者，倾注十五年安全积淀深耕政企市场，围绕以 360安全大脑为核心的新一代网络安全能力体系，推出了一系列极具代表性的安全产品全力护航数字时代的网络安全，360下一代安全防火墙和360网络入侵防御系统正是对 360 安全产品的进一步补充和完善。未来，360政企安全集团将持续深耕网络安全能力的转化与升级，以更全面、更安全的能力及安全产品全力护航政府、企业乃至国家的网络安全，牢牢构筑数字时代的网络安全根基。