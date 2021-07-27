周鸿祎ISC发布360战略目标：构建国家级的分布式安全大脑

360想完成一个梦想，也是我自己的一个初心，就是打通各地、各行业的安全大脑体系，形成威胁情报和数据的互相查询，构建起一个国家级范围的分布式安全大脑，真正提升整个国家的安全能力。

“360想完成一个梦想，也是我自己的一个初心，就是打通各地、各行业的安全大脑体系，形成威胁情报和数据的互相查询，构建起一个国家级范围的分布式安全大脑，真正提升整个国家的安全能力。”ISC大会主席、360创始人、董事长周鸿祎在第九届互联网安全大会（以下简称ISC 2021）上直言不带货，只表初心。

ISC大会主席、360创始人、董事长周鸿祎在第九届互联网安全大会上发表演讲

据悉，7月27日，ISC大会以“网络安全需要新战法，网络安全需要新框架”为主题在北京隆重开幕。开幕式上，周鸿祎以《面向未来的新一代安全能力框架》为题发表战略演讲，向全球观众分享三六零公司(股票代码：601360.SH，以下简称360)在过去十几年的发展实践中，如何形成能力、如何产生安全的理念、如何构建一套新的能力框架。

以“作战、对抗、攻防思维”应对新的网络威胁

“不能再把网络安全当作信息化的附庸，依靠堆砌碎片化产品试图解决不断变化的安全问题，而是应该直面安全挑战，以‘作战、对抗、攻防思维’为指导，体系化建设安全能力。”周鸿祎在演讲中提到。

这是由于网络安全威胁将超越传统的安全威胁，成为数字化时代的最大威胁。据周鸿祎介绍，去年到今年上半年，全球范围内网络安全重大事件频发，供应链攻击、勒索攻击、工控设备攻击、APT攻击、数据窃取等各种攻击手段层出不穷，网络攻击也成为大国间对抗的热点话题。“未来，国家背景的网军、APT组织、有组织网络犯罪将成为网络安全最大的威胁，网络攻击的目标、手法，产生的破坏都突破常规，威胁不断升级走向高端化。”

周鸿祎表示，数字化有三个特征：一切皆可编程、万物均要互联、大数据驱动业务，本质是软件定义世界，城市、汽车、网络都将由软件定义。这也意味着数字化让整个网络安全环境更加脆弱，安全风险更加无处不在，整个世界更易攻击，造成危害也更大。因此，网络安全需要一套新战法和新框架。

第九届互联网安全大会现场（ISC 2021）现场

360上半年捕获12个攻击我国的APT组织 每年大数据维护费用超5亿

网络世界的攻防通常不为普通老百姓所熟知，但是周鸿祎在大会上首次披露：“360一共捕获了境外46个国家级黑客，监测到3600多次攻击，涉及2万余个攻击目标，仅今年上半年，360就捕获针对我国发起攻击的APT组织12个，其中首次发现的组织2个：芜琼洞、伪猎者。”

而发现这些威胁依靠的是360位居全球第三的安全大数据。据周鸿祎介绍，360是全球范围内最早用安全大数据做分析的商业公司，也是安全大数据最多的公司。 “目前360的安全大数据总存储数量超2EB，新增超1.5PB/天，并拥有210个数据中心，服务器20多万台，CPU100万核，出口带宽2300G，每天处理日志2000亿条，每年维护费用达5亿。”

此外，360还积累了全球独有的攻击知识库和知识样本库，样本文件数总量已达到300亿，每日新增1000万，并炼就全球顶尖的网络攻防专家团队，打造了200人的安全精英团队和超3800人的安全专家团队。

在融合“大数据+知识库+专家”和海量算力基础上，360建立了一套捕获APT的大数据分析平台，形成了360云端安全大脑的原型。周鸿祎透露，利用这套大数据分析平台，在军队之外所有的单位里面，96%以上的国家级黑客组织，都是360独立发现的。

360还一直在思考如何帮助党政军企用户也建立起安全能力。对此，360将自身能力基础设施化，形成云端基础设施体系，同时把安全大数据和各种安全能力云化，将运营能力XaaS化输出，像提供水电气一样面向党政军企用户提供安全基础服务，实现360云端安全大脑和云端基础设施高效对外赋能。

在此背景下，360历时16年，累积投入超过200亿，形成了一套新的战法和新一代安全能力框架，为应对数字化转型和大安全挑战指明了方向。

打造面向全国的分布式安全大脑 已落地10多个城市

周鸿祎表示，这套新战法将以“作战、对抗、攻防思维”为指导，安全体系与数字体系融合，攻防能力与管控能力融合。而新一代安全能力框架，其主要作用是为党政军企单位提供一个建设安全能力的参考框架。

具体而言，新一代安全能力框架包括四个部分：一是区域/行业/企业总部的安全大脑，二是安全基础设施体系，三是安全专家运营应急体系，四是安全基础服务赋能体系。这套框架能帮助客户建立一套能力完备、可运营、可成长、可输出的安全体系。

周鸿祎强调，这套框架可以从360复制到各党政军企单位，建设各单位自己的安全大脑和基础设施，让各单位管理运营自己的安全数据，并且建立起运营体系，通过服务赋能下属单位。对于各单位能力不足的地方，360还可以通过云端持续提供全网大数据和高级安全专家的赋能。

在周鸿祎看来，安全能力框架能够整合各种生态产品，扩展支撑各行各业的各种数字化场景，例如工业互联网、车联网、能源互联网、智慧城市等等，形成面向场景的安全解决方案。

目前这套新框架已经在很多地方、很多企业落地开花。360用了17个月的时间，已启动了重庆、天津、上海、青岛、苏州、厦门等10多个城市的安全大脑和安全基础设施群建设，并与各大中央部委、央企、金融和运营商开展合作，助力客户的安全能力提升。

他表示，360希望基于新一代安全能力框架，能够打通各地、各行业的安全大脑体系，形成威胁情报和数据的互相查询，构建起一个国家级范围的分布式安全大脑，真正提升整个国家的安全能力。