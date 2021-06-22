7月北京！ISC 2021全新升级，早鸟抢票通道正式开启！

来源：至顶网网络与安全频道 2021-06-22 10:40:47

随着数字系统与现实世界逐步融合，全球网络安全行业正在进入一个上限更高、覆盖更广、空间更大的全新领域，安全成为一切的中心。在此背景下，7月27日至29日，第九届互联网安全大会（ISC 2021）将在北京国家会议中心开启巨幕。

随着数字系统与现实世界逐步融合，全球网络安全行业正在进入一个上限更高、覆盖更广、空间更大的全新领域，安全成为一切的中心。在此背景下，7月27日至29日，第九届互联网安全大会（ISC 2021）将在北京国家会议中心开启巨幕。

作为东半球网络安全领域规模最大、辐射最广、影响力最远的行业盛宴，ISC 2021全新升级，将以“线下盛会+线上同频”的超融合形式，构建更为广阔、空间更大、价值更高的安全新生态，成为全球网络安全新坐标系。

6月21日，ISC 2021正式开启报名通道。官方售票通道开启后，VIP贵宾票、三日通票抢购热度一度飙升，这场全球瞩目的行业盛事已进入热力期，访问ISC官网或下载ISC APP均可抢票。

聚网安孵生态，ISC全新开局

自2013年首届举办以来，ISC互联网安全大会围绕新基建、大数据、物联网、区块链、人工智能等前沿领域安全问题，共举办了15场国际峰会，超350场分论坛，60场特色活动。探讨前沿议题超2000个，吸引了来自中国、美国、以色列、韩国、德国等全球30多个国家的500余位顶尖网络安全战略决策者深度参与，共话全球网络安全生态。

2020年受全球疫情影响，ISC打破传统创新举办安全行业万人云峰会，成功构建了融合技术交流、媒体社交、流量输出、网安学院、行业服务等多重属性的“创新孵化平台”，升级为持续产出、沉淀内容、永不闭幕的ISC。仅不到一年，就有超过1600W用户访问ISC线上平台，创下网络安全会议纪录。

今年，ISC 2021将在大会规模、议题数量、行业容量以及辐射范围等方面持续突破，满载干货的3天会议除了邀请海内外重磅演讲嘉宾，还将奉上2场未来峰会、2场高峰论坛、全天候安全生态大会、近50场产业和技术分论坛、百余家线上线下融合展以及ISC创新独角兽-沙盒大赛、HackingClub等特色活动，覆盖数字经济安全能力体系、零信任、网络空间战略与治理、关键信息基础设施安全防护等前沿领域，成为向全球展现中国网络安全产业的“新名片”。

多重惊喜，ISC 2021早鸟票开始抢购！

ISC 2021设有五档门票，分别为VVIP贵宾票、VIP贵宾票、三日通票、单日票、学生票，价格从680到15800不等。为回馈ISC八年忠实观众和邀请新朋友加入这场年度狂欢，大会早鸟票可享受3折优惠折扣，早鸟抢票仅限6月21日至30日，门票价格如下：

在传统行业会议基础上，ISC 2021为参会者贴心提供住宿、接站、高端晚宴等贵宾服务，同时为热爱网络安全的学生群体开辟了低价绿色通道，行业专家学者、安全厂商、安全技术从业者、行业客户、网安爱好者等各个群体可按需购票。

把脉网络攻防，感知安全边解，洞悉安全变局，7月27日至29日北京，ISC2021第九届互联网安全大会与您不见不散！

3折早鸟票抢购仅限6月21日至30日，访问ISC官方购票页面http://isc2021.haoshuzx.com/ 或下载ISC APP均可抢票。