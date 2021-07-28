新战法、新框架、新生态！多维技术碰撞引爆ISC 2021

7月27日，由中国互联网协会、中国网络空间安全协会、全国工商联大数据运维（网络安全）委员会和360互联网安全中心主办，中国保密协会、中国计算机学会协办，中国计算机学会计算机安全专业委员会、中国人工智能学会人工智能与安全专业委员会、中国信息协会信息安全专业委员会承办的第九届互联网安全大会（以下简称ISC 2021）在北京国家会议中心顺利举办。

ISC 2021以“网络安全需要新战法，网络安全需要新框架”为主题，汇聚众多领导、院士、海内外专家智囊、企业高管以及线上线下数万网络安全从业者，探讨大安全时代的新战法，新框架，以期携手构筑数字安全新底座。

大咖齐聚：共探网络安全前沿视界

当前，我们正处于百年未有之大变局，网络安全正成为建设网络强国、发展数字经济的安全基石。站在新的起点，新的高度，网络安全行业需要有新的战法，新的框架，以此凝聚行业集体智慧，推动能力融合共进。

中国科学技术协会名誉主席，中国科学院院士韩启德在致辞中表示，在数字经济强劲崛起的过程中，网络安全的威胁也在日益增加。这就要求必须营造开放、健康、安全的数字生态，构建起新的自上而下一体化的网络安全保障框架。

中国科学技术协会名誉主席，中国科学院院士 韩启德

全国工商联党组副书记、副主席，中国民间商会副会长樊友山在致辞中谈及民营企业如何服务网络强国战略，助力网络安全建设时，提出了三点看法：第一，强化意识，网络安全企业应以国家和民族利益为重，以大局为重；第二，积极创新，不断推进网络安全发展壮大；第三，加强合作，共同完善我国网络安全产业生态链。



全国工商联党组副书记、副主席，中国民间商会副会长 樊友山

ISC名誉主席，中国工程院院士，中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨在致辞中表示，随着新一代信息基础设施更广泛和深入服务于社会经济，网络安全是涉及业务、管理、流程、团队等各方面的系统工程，带来的安全问题更为严峻，因此亟需采用新的战略思路来全面增强网络安全的防护能力。



ISC名誉主席，中国工程院院士，中国互联网协会咨询委员会主任 邬贺铨

当前新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，网络安全面临的风险日益凸显。中国互联网协会理事长尚冰在致辞时提到了四点建议，一是要服务网络安全国家战略，构建网络安全良性生态；二是要加强产业协作与跨行业融合，推动新技术架构落地；三是要科学构建标准化体系，增强标准体系建设能力；四是要强化网络安全人才战略，加快网络安全学科建设。

中国互联网协会理事长 尚冰

ISC名誉主席，中国网络空间安全协会理事长王秀军在致辞中呼吁，为应对世界百年未有之大变局，应积极贡献中国网安产业的智慧。



ISC名誉主席，中国网络空间安全协会理事长 王秀军

此外，公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长兼总工程师郭启全在致辞时分享了三点内容，第一，今年是国家关键信息基础设施保护的元年，关键信息基础设施强调保卫、保护和保障；第二，要共同努力构建国家网络安全综合防御体系；第三，面对新威胁，新挑战，新要求，要增强敌情意识、危机意识、阵地意识要强。

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长兼总工程师 郭启全

此外，全国政协副秘书长，九三学社中央委员会副主席赖明，中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长朱宏任，中国科技体制改革研究会理事长、国际欧亚科学院副主席张景安，工业和信息化部网络安全管理局副局长陶青，北京市朝阳区区委常委、副区长，中关村朝阳园管委会主任暴剑，中国保密协会会长景凤启等领导嘉宾出席未来峰会并发表致辞。

聚焦主题：以新框架、新生态、新战法全力迎战大挑战

360集团创始人、董事长周鸿祎在上午未来峰会的现场压轴出场，带来了题为《面向未来的新一代安全能力框架》的战略演讲。重点通过三六零公司（股票代码：601360.SH，以下简称360）的10个“成长史”故事，分享了过去十几年间，360不以卖货为目标，专注于安全能力培养，沉淀形成的一套新战法和新框架，为应对数字化转型和大安全挑战指明了方向。



360集团创始人、董事长 周鸿祎

新战法是以「作战/对抗/攻防思维」为指导，进行安全体系与数字体系融合，攻防能力与管控能力融合。在此之上，为党政军企单位提供了一个建设安全能力的参考框架，这套框架包含了区域/行业/企业总部的安全大脑、安全基础设施体系、安全专家运营应急体系和安全基础服务赋能体系。以这套框架为支撑，就能帮助客户建立一套能力完备、可运营、可成长、可输出的安全体系。

无疑，数字经济飞速增长的新形势推动了产业重构，想要筑牢数字时代的安全基石不能仅靠一家之力。作为数字经济的守护者，360政企安全集团始终引领行业风向并不断适时调整发展战略，在下午的未来峰会现场，360集团首席运营官、360政企安全集团首席执行官叶健提出，要完成守护数字经济的新使命，保护国家、行业、城市、企事业网络安全，离不开整个网络安全行业的共同努力。

叶健谈到，从以往国家级、城市级数字化转型项目实践来看，保卫数字化转型是一个复杂的系统工程。因此，360愿意开放自身全网安全能力、实战方法论、新一代安全能力框架给众多合作伙伴的同时，也期望和所有行业伙伴携手，凝聚广泛的力量和资源打造全新生态，共同完成守护数字经济的新使命。

当然，未知攻，焉知防。360政企安全集团高级副总裁高瀚昭在未来峰会的演讲中指出，安全体系建设需要有面向实战的、以安全能力提升为目标的方法论，基于这套方法论打造的新一代安全能力框架将持续帮助城市和行业建设和提高自身安全能力。

携手前行：共筑网络安全大生态

网络安全从来都不是单打独斗，而是需要协同作战，只有共建共治,才能共享网络安全生态。在下午的分享中，龙芯中科技术股份有限公司董事长胡伟武、华为安全产品领域总裁马烨、北京赛博英杰科技有限公司创始人、董事长谭晓生、云安全联盟大中华区主席李雨航纷纷发表了主题演讲，多维聚焦新框架、新战法指引下的网络安全。

ISC作为亚太地区规格高、影响力大的安全峰会，自创办以来，一直致力于打造全球专家智囊共同交流的行业平台。在ISC 2021未来峰会上，来自俄罗斯联邦国家网络信息安全协会主席安纳托利·斯米尔诺夫和法军总参谋部海军上将爱德华·吉约也通过视频录制的方式发表了精彩分享。更有桑坦德银行全球安全研究部主管丹尼尔·卡斯伯特、Cisco美国安全架构师约瑟夫·穆尼兹、Github 高级安全专家尼罗山·拉贾杜赖围绕零信任骗局还是希望、安全运营中心（SOC）之DevOps、革新企业应用程序安全等议题进行了精彩的连线分享，汇聚多方声音共探网络安全的制胜之道。

此外，在下午未来峰会的现场有360 政企安全集团首席战略官潘柱廷领衔全国信息安全标准化技术委员会总体组专家陈兴跃博士、杭州安恒信息技术股份有限公司首席安全官兼高级副总裁刘志乐、武汉安天信息技术有限责任公司 CEO潘宣辰，360 集团首席安全官、大数据协同安全技术国家工程实验室常务副主任杜跃进一众行业头部专家围绕《新视野、新框架、新战法》的主题进行了深度对话，通过思维碰撞，激发网安新脉动。

金刚论坛现场

未来两天，本届ISC 2021还将在技术日和产业日上为行业呈现更多不一样的观点碰撞，更有近百家网络安全厂商共聚线下展厅开展多维技术交流与切磋，精彩继续，敬请期待！