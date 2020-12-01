新华三集团与飞友科技签署战略合作协议 共赢智慧机场新时代

伴随着"新基建"的逐步深入，5G、大数据、云计算等新科技与交通、制造等传统行业进一步融合。这其中，作为全球第二大航空市场，中国各大机场也逐步迈入智慧机场的蓬勃建设期。

在此背景下，11月30日，紫光股份旗下新华三集团与全球领先的航空大数据和智慧机场方案服务商飞友科技有限公司（以下简称"飞友科技"）签署战略合作协议，通过集结双方优势资源，共同推进智慧机场建设进程。新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立，飞友科技CEO郑洪峰等领导嘉宾出席签约仪式，共同见证战略合作协议的签署。新华三集团解决方案拓展部总经理王君菠、飞友科技行软事业部总经理宣彤代表双方签署战略合作协议。



新华三集团与飞友科技战略合作签约仪式

基于此次战略合作，新华三集团与飞友科技将依托双方优势资源，在技术创新、项目落地、联合展示等多个维度进行深入合作。技术创新方面，双方将在云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域开展联合创新研发，通过优势互补助力双方巩固彼此在民航领域的技术领先优势。在项目合作方面，通过融合新华三标准数据产品与飞友科技的智慧应用打造联合解决方案，双方将在机场云、运行可视化、机场大数据、机场物联网等多个领域开启合作落地。



新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立分享行业洞察

新华三集团作为数字化解决方案领导者，已经全面服务民航行业十二年，智慧机场全场景解决方案稳定运行于民航各个领域。在机场层面，新华三服务全国所有吞吐量排名前十的机场及全部省会级机场，其中2019年新建或扩建机场领域，新华三已占据90%的市场份额，包括北京首都国际机场、北京大兴国际机场和广州白云机场等大型机场；此外，新华三还广泛服务于空管总局、地区空管局以及全国四大航空公司。



飞友科技CEO郑洪峰进行分享交流

飞友科技成立于2005年，十五年来，飞友科技已经发展成为航空信息化领域的前沿企业，在toB和toC两大领域都颇有建树。旗下应用"飞常准"下载总量超3亿人次，同时也是国内最早引入A-CDM（机场协同决策）概念的供应商，目前已经服务国内外100余家机场。

随着此次战略合作的持续深入，未来，新华三集团不仅将进一步巩固其在民航领域的领先地位，更将持续践行"数字大脑计划2020"，广泛联合行业优势资源，使能智慧机场建设早日腾飞，让飞行体验更安全、舒适和便捷。