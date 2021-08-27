工信部人才交流中心与奇安信集团签署战略合作协议

8月26日，2021北京网络安全大会在北京召开。大会期间，在工信部人才交流中心（下文简称“中心”）副主任色云峰与奇安信集团总裁吴云坤见证下，中心人才发展处处长程宇与奇安信集团副总裁陈华平分别代表中心与奇安信签署了战略合作协议。

8月26日，2021北京网络安全大会在北京召开。大会期间，在工信部人才交流中心（下文简称“中心”）副主任色云峰与奇安信集团总裁吴云坤见证下，中心人才发展处处长程宇与奇安信集团副总裁陈华平分别代表中心与奇安信签署了战略合作协议。现场和云端观看本次大会的人员也一同见证了本次签约仪式。

色云峰在致辞中表示，此次中心与奇安信签署战略合作协议，标志着双方在网络信息安全领域正式开启了人才业务的全产业链合作。双方将发挥各自优势资源，以《网络信息安全产业人才岗位能力要求》标准编写为试点，围绕标准编制一套支撑岗位能力评价的课程体系；以《工业和信息化人才岗位能力评价通则》为核心，配置权威的人才评价指标，指导开展网络信息安全人才评价测试工作。下一步，双方还将联手为网络信息安全产业培养评定一批急需紧缺的应用型、复合型人才，缓解网络信息安全领域人才供需等难度，为推动我国网络信息安全产业高水平、高质量发展，提供人才服务支撑。

奇安信集团总裁吴云坤在致辞中则谈到，网络安全的本质是人与人之间的对抗，人是网络的基础和关键，人才短缺问题也一定程度上制约了我国网络安全产业的发展和网络安全整体水平的提高，所以早在2017年奇安信就率先提出了“人是安全的尺度”，并加大投入，全力推动各层级、多类型网络安全人才培养。

未来，奇安信将整合在网络安全领域多年的人才使用、培养、培训实践经验和能力、技术、知识和体系积累，与中心一起在人才研究、人才培训、人才评价、人才服务等多个方面全面合作，共同打造高水平的网络安全人才服务体系，为十四五期间国家的数字化发展战略输出高质量的网络安全人才。

中心综合处副处长、党办负责人曲来军，人才发展处李天佑陪同参加活动。