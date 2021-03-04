刚刚！阿里云与奇安信达成战略合作

来源：至顶网网络与安全频道 2021-03-04 18:10:33

3月4日，阿里云与奇安信宣布达成战略合作，双方将围绕重点行业的云安全领域进行自主研发，同时将在工业物联网、应急与攻防演练等场景，展开技术、产品、市场、资本等领域全面深入合作。

3月4日，阿里云与奇安信（688561.SH）宣布达成战略合作，双方将围绕重点行业的云安全领域进行自主研发，同时将在工业物联网、应急与攻防演练等场景，展开技术、产品、市场、资本等领域全面深入合作。

根据协议，阿里云与奇安信将共同打造适配主流云计算平台的云+安全解决方案。同时，奇安信与阿里云整合双方在产业资源、技术生态、人才培养、安全运营等方面的优势，共同拓展新的业务合作。

阿里云创立于2009年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司。阿里云为200多个国家和地区的企业,公共机构和开发者，提供安全、可靠的云计算、人工智能等产品和服务。经过十一年的发展，阿里云已成为全球前三的云服务提供商。

阿里云同时是全国首家云等保试点示范平台和首家通过国家等保四级备案测评的云服务商，为中国超过一半的上市公司，为80%中国科技创新企业提供服务。

奇安信作为网络安全行业龙头企业，产品和服务覆盖大多数的政府部门、中央企业和大型银行等行业和领域，具有丰富的网络安全实战经验。

面对国内云安全等新兴安全需求的爆发，奇安信积极布局网络安全新赛道。其中，奇安信基于内生安全框架，打造出了一站式安全能力交付平台——云安全管理平台，涵盖数据安全、主机安全、网络安全和应用安全的全栈安全能力。成为奇安信“云+网+端”一体化安全体系构建的重要组成部分。IDC报告显示，奇安信云安全管理平台凭借18.1%的市场份额，位列国内安全资源池第一名。