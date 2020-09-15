话安全 再聚首 | 2020 HCS合肥网络安全大会即将启幕

网络安全已成为构筑数字经济和智慧社会发展的重要基石。为了进一步拉通安全产业立体联动，激活安全产业发展内生动力，由中国科学技术大学、合肥市人民政府、中国电信安徽公司联合主办的“2020合肥网络安全大会”即将于9月17日在合肥洲际酒店拉开帷幕。

至顶网网络与安全频道 09月15日 综合消息：新基建时代，网络安全已成为构筑数字经济和智慧社会发展的重要基石。为了进一步拉通安全产业立体联动，激活安全产业发展内生动力，由中国科学技术大学、合肥市人民政府、中国电信安徽公司联合主办的“2020合肥网络安全大会”即将于9月17日在合肥洲际酒店拉开帷幕。大会以“主动安全 共筑产业生态”为主题，吹响安全产业力量的集结号，数百名网络安全领域的专家学者，以及政府、教育、医疗等行业的相关从业者将齐聚合肥，分享主动安全前沿技术与产学研用的最佳实践，深入探讨新基建背景下网络安全新挑战及安全产业协同发展新路径。此外，以发现、聚集、培育网络安全人才为目标的2020年“新华三杯”高校网络安全竞技大赛，也将在同期举行颁奖仪式，解密安全领域产教融合的成功范式。

三年磨砺愈久弥新，品牌升级强强合作

合肥市紧抓新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，在数字经济产业发展、生态培育、人才引培等方面不断发力，加快建设具有国际影响力的创新之都。过去三年来，合肥网络安全大会作为合肥市安全产业创新聚力的重要窗口，正在影响整个安全产业生态的发展。

2017年12月，首届合肥网络安全大会召开，以“感知安全·智御未来”为主题，向传统割裂的孤岛式被动防御体系宣战。2018年11月，第二届合肥网络安全大会将主题升级为“主动安全·护航数字未来”，正式将主动安全提升至产业高度。2019年10月，2019 HCS 合肥网络安全大会如约而至，以“主动安全·智慧驱动”为主题，引领安全产业全面走向智能时代。

如今，2020 HCS合肥网络安全大会再次吹响安全产业力量的集结号角，将为产业革新、防御联动注入新活力。紫光股份旗下新华三集团将携手中国电信安徽公司，共同展示网信安全的最佳实践。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团持续践行“AI in ALL”智能战略，通过“数字大脑计划2020”为行业赋能，以“全栈感知”、“意图分析”和“使能驱动”三大核心技术定位，开启主动安全护航数字化转型的新模式。

中国电信作为关键信息基础设施运营商，一直肩负着保卫通信关键基础设施安全稳定运行的国家使命。通过与新华三集团的紧密合作，中国电信将构建起防护能力更强、响应效率更高、服务能力更专业的安全基础设施平台，并持续整合前后端安全能力，全面保障通信骨干网络安全。

转眼又是一年，新一届的合肥网络安全大会已蓄势待发。从前沿技术的思考到产业思维的碰撞，本届大会将全面诠释安全产业领军者的使命与担当。金秋九月，诚邀安全同行者相聚合肥，一起见证网络安全产业的焕新与升级。