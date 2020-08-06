第四届“蓝帽杯”即将在线上开启 201支警院战队跃跃欲试
8月6日，北京网络安全大会(BCS2020)组委会日前宣布，第四届“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能大赛初赛即将于8月7日在线上开启。作为北京网络安全大会的特色活动，第四届“蓝帽杯”将在北京网络安全大会(BCS2020)期间进行。
至顶网网络与安全频道 08月06日 综合消息：8月6日，北京网络安全大会(BCS2020)组委会日前宣布，第四届“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能大赛初赛即将于8月7日在线上开启。作为北京网络安全大会的特色活动，第四届“蓝帽杯”将在北京网络安全大会(BCS2020)期间进行。
第四届“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能大赛是由公安部网络安全保卫局指导，中国人民公安大学主办，奇安信集团承办。
蓝帽杯是中国主要面向警院学生参加的网络安全技能大赛，是全国公安院校最具影响力、最高规格、最高水平的网络安全技能大赛。今年的“蓝帽杯”大赛吸引了7家地方院校、26家公安院校，共201支战队，603名警院学生参赛，是历届蓝帽杯大赛参赛人员规模最多的一次。
“蓝帽杯”组委会表示，“蓝帽杯”是积极探索网络安全学科建设的新模式，是创新网络安全人才培养的新机制，是开辟网络安全高校实践教学新途径。通过“蓝帽杯”这种以赛代练，以赛促学的方式，来加强网络安全校际之间学科专业交流沟通，促进网络安全教学单位与实战部门之间的合作共建。
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