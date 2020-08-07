BCS冬奥主题活动日：奥运网络安全成全球关注焦点

8月7日，北京2022年冬奥会和冬残奥会倒计时500天前夕，2020年北京网络安全大会（简称BCS2020）“冬奥主题活动日”在奇安信安全中心正式举办。北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣、奇安信董事长齐向东共同启动了BCS2020系列主题活动和大会3D云展厅。

8月7日，北京2022年冬奥会和冬残奥会倒计时500天前夕，2020年北京网络安全大会（简称BCS2020）“冬奥主题活动日”在奇安信安全中心正式举办。北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣、奇安信董事长齐向东共同启动了BCS2020系列主题活动和大会3D云展厅，这标志着为期10天的BCS2020正式拉开帷幕。

国际奥委会首席信息技术总监、国际奥委会首席信息技术总监、2012伦敦奥运会和残奥会伦敦组委会CIO Gerry Pennell，2010温哥华冬奥会和冬残奥会主席兼首席执行官John Furlong，2022年冬奥网络安全保障组负责人（奇安信集团总裁）吴云坤等国内外技术专家，围绕奥运网络安全展开精彩研讨。

奇安信携手北京冬奥组委，国际奥委会全球合作伙伴，北京2022年冬奥会官方合作伙伴以及北京2022年冬奥会各层级赞助企业，共同启动BCS2020冬奥主题活动日。同时集体亮相BCS 3D云展厅，进行10X24小时全天候、不间断的展览，为2022年北京冬奥会提前奏响最强声量。

BCS首设冬奥主题活动日 提升北京冬奥网络安全

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣在BCS2020冬奥主题活动日启动仪式上的致辞中表示，冬奥网络安全是筹办工作的重要内容，也是成功办奥的重要支撑，筹办以来，北京冬奥组委高度重视网络安全，不断优化系统设备，完善防护措施，夯实网络安全基础。

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣

韩子荣对于本次BCS大会首设冬奥主题日活动表示赞赏。她谈到，“北京冬奥会网络信息系统规模大、结构复杂、风险点多，安全防护任务十分艰巨，对网络安全提出了更高的要求。这次北京网络安全大会搭建了很好的平台，希望参会各方围绕冬奥网络安全这一主题，深入交流可能面临的风险挑战，研究探讨解决方案，广泛凝聚共识，积极为防御冬奥会网络威胁、构建安全稳定的网络空间建言献策。”

同时，韩子荣高度肯定了奇安信为守护冬奥安全所作的前期筹备工作。她表示，“去年12月，奇安信成为北京冬奥会官方网络安全服务与杀毒软件赞助商，半年多来，积极发挥专业优势，主动对接冬奥会网络安全需求，提供了精准可靠的网络安全技术、产品和服务，为筹办工作提供了有力保障。此外，在全国抗击疫情的关键时刻，还为武汉雷神山、火神山等医院提供应急网络安全保障，体现了一流的技术保障能力和强烈的社会责任担当，不愧是北京冬奥会可以信赖的合作伙伴。”

六大安全体系确保北京冬奥“零事故”

事实上，4年一届的奥运会，不仅是各国运动员大比拼的赛场，也是各国黑客在电脑屏幕前大竞技的机遇。奥运会历史上，曾发生过攻击票务系统、电力系统；篡改和仿冒官方网站；贩卖假门票；伪造WI-FI网络；发布勒索病毒；干扰直播；窃取数据等网络安全事件，严重影响了奥运会正常进行。

在BCS冬奥主题活动日上，2010温哥华冬奥会和冬残奥会主席兼首席执行官John Furlong作了主题为“安全与奥运”演讲，分享了他所遇到的电子邮件攻击、假售票网站、信用卡诈骗等奥运网络安全事件。国际奥委会首席信息技术总监、2012伦敦奥运会和残奥会伦敦组委会CIO Gerry Pennell介绍了2012年伦敦奥运会防御网络攻击的经典案例，他认为“基础网络”“安全架构”“纵深防御”“信息共享”“协同共治”是保障奥运安全的关键所在。

Gerry Pennell指出，为确保奥运安全，需要提前进行网络安全系统与场馆设施的规划和集成，这与北京冬奥组委场馆和基础设施建设理念不谋而合。韩子荣透露，北京冬奥的各项体育场馆和基础设施建设过程中，已按照新型基础设施建设的标准，同步进行网络安全的配套建设，以保证北京冬奥具有内生安全的免疫抗体。

作为2022年冬奥网络安全保障组负责人，奇安信集团总裁吴云坤表示，团队一直致力于建立“全层面管控、全网络防护、全领域覆盖、全周期保障、全线索闭环、全兵种协同” 的冬奥会网络安全保障体系，确保北京冬奥会关键系统万无一失，“零事故”运行。

从安全框架开始，规划建设冬奥内生安全防护体系

据冬奥组委透露，北京冬奥的各项准备工作一直在有序进行，国家速滑馆和五棵松体育中心将于10月完工。按照计划，到2020年底，冬奥会北京赛区全部新建比赛场馆将实现完工，场馆建设项目累计完工16项，全面具备办赛条件。张家口赛区的“三场一村”，国家冬季两项中心、国家跳台滑雪中心、国家越野滑雪中心三大重要赛事场馆和奥运村主体工程均已竣工，张家口机场改扩建工程主体完工，其他配套设施正有序推进。建设过程中，奇安信与北京奥组委密切协同，按照新一代网络安全框架标准，参与北京冬奥信息化建设与网络安全的同步规划、同步建设和同步运行服务。

在会上，北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣、奇安信董事长齐向东还共同为“奇安信和北京2022年冬奥会和冬残奥会联合标识”揭牌。

奇安信董事长齐向东表示，今天冬奥会和奇安信联合标识进行了升级，加入了奇安信的全新品牌形象：数据虎符。虎符是具有千年历史的安全超级符号，是攻防兼备的象征，代表着我们对和平殷切的向往。为了更好地保障冬奥会的网络安全，今年的BCS上增加了一个全新版块——冬奥峰会，目的就是深入探讨冬奥面临的全新安全挑战，以及如何更好地落地冬奥“六全防护体系”。 在全球数字化转型的趋势下，我们面临的网络安全挑战比历届奥运会都要大得多。5G、云计算、物联网等技术的应用，让冬奥会的网络环境变得更加开放，无形中扩大了攻击面；而冬奥面临的攻击源头更加复杂、攻击手法更加多样。要解决冬奥会的网络安全问题，需要依据安全框架，从顶层视角出发，用工程化思维，从安全框架开始规划建设冬奥内生安全防护体系。

据悉，承载冬奥主题活动日的BSC2020大会，是立足北京、辐射全球的国际化网络安全产业盛会，由中国电子信息产业集团有限公司（CEC）指导，中国互联网协会、中国网络空间安全协会、中国通信学会、中国友谊促进会、奇安信集团联合主办。大会充分发挥北京科技之都、创新之都的资源优势和北京加快打造网络安全产业集群的政策优势，致力搭建政、产、资、学、研、用多方参与的世界级网络安全交流合作平台。