BCS2020系列活动正式启动，四地联动打造安全思想盛宴

在8月7日北京网络安全大会（BCS 2020）“冬奥主题活动日”上，北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣，BCS大会主席、奇安信董事长齐向东共同启动了BCS 2020系列主题活动和大会3D云展厅，北京、上海、深圳、武汉四地开启同步联动。

在8月7日北京网络安全大会（BCS 2020）“冬奥主题活动日”上，北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣，BCS大会主席、奇安信董事长齐向东共同启动了BCS 2020系列主题活动和大会3D云展厅，北京、上海、深圳、武汉四地开启同步联动，通过峰会、分论坛、特色活动、云展览等多种形式，打造网络安全的思想盛宴。

位于北京西城区的奇安信安全中心，于8月7日上午举办了BCS“冬奥主题活动日”，邀请国际奥委会首席信息技术总监、国际奥委会首席信息技术总监、2012伦敦奥运会和残奥会伦敦组委会CIO Gerry Pennell，2010温哥华冬奥会和冬残奥会主席兼首席执行官John Furlong，2022年冬奥网络安全保障组负责人（奇安信集团总裁）吴云坤等国内外技术专家，围绕奥运网络安全展开了精彩研讨。

而在上海分会场，与会嘉宾围绕“新业态 新模式 新安全”这一主题，针对上海特色共话AI+生态圈新业态、新模式场景下的AI创新平台、行业应用等安全话题，展开深入的交流。

深圳分会场，则聚焦大数据安全。由深圳中泓在线股份有限公司、深圳市智慧安防行业协会、哈工大（深圳）-奇安信数据安全研究院共同举办了广东大数据安全高峰论坛，其中包含对数据安全法规及标准建设、AI靶场：面向数据融合与数据交易的AI模型加工场、亚太区隐私数据保护趋势探讨、新形势下的数据安全保护体系等多项内容。

BCS 2020系列活动武汉分会场的活动在武汉国家网络安全人才与创新基地进行。奇安信联合国家网络安全人才与创新基地和中国网络空间安全人才教育联盟，在武汉分会场举办以“加强网络安全人才培养 助推网络安全快速发展”为主题的峰会汇聚院士、11所双一流网空学院带头人，共同探讨网安人才培养新模式，为推进国家网安人才培养提出新思路。

而每个分会场则与北京主会场遥相呼应，相得益彰。

据了解，BCS2020系列活动将从8月7日开启，一直持续到8月16日。期间，来自全球11个国家及联合国等国际组织的500多位重磅嘉宾，将通过近10场峰会，50多场细分领域的分论坛讨论，探讨新一代网络安全框架的落地与实践。同时，大会还将通过300多家安全厂商参与的网络安全云展览，专注安全创投大赛的安全创客汇、国内唯一警院届的网络安全大赛“蓝帽杯”，30多所知名高校共同举办的DataCon大数据安全比赛，虎符网络安全大学的25场安全实战培训，以及“大咖说安全”“安全新视角”“TSC乐高秀”“嘶吼安全夜话”“网络安全读书节”“煮酒论安全”等多档精彩直播栏目，呈现一个网络安全的饕鬄盛宴。

据悉，BCS2020由中国电子指导、奇安信集团携手中国互联网协会、中国网络空间安全协会、中国通信学会、中国友谊促进会等多家机构联合主办，中国国际战略学会、国家创新与发展战略研究会、中国人民公安大学作为战略合作机构对大会进行支持和指导。