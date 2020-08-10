内生安全乘风破浪 安全框架全面生根——2020年北京网络安全大会开幕

有网络安全行业“达沃斯”之称的北京网络安全大会（以下简称BCS 2020）8月10日隆重开幕，大会联席主席、奇安信集团董事长齐向东发布“内生安全，从安全框架开始”的大会主题。

至顶网网络与安全频道 08月10日 综合消息：有网络安全行业“达沃斯”之称的北京网络安全大会（以下简称BCS 2020）8月10日隆重开幕，大会联席主席、奇安信集团董事长齐向东发布“内生安全，从安全框架开始”的大会主题。十余位两院院士，500多位全球重磅嘉宾，围绕1000多个网络安全议题进行交流和碰撞，议题涵盖网络安全发展的战略新趋势、产业新机遇、前沿新技术等，共同探讨内生安全框架在不同领域的落地和实践。这意味着BCS 2019年提出的内生安全理念已经进入实践阶段，基于内生安全的网络安全框架全面落地生根，成为数字化时代新一轮科技革命和产业变革的重要支撑。

工信部副部长刘烈宏、中国电子集团董事长芮晓武、中央网信办网络安全协调局副局长胡啸，公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长、总工程师郭启全，十三届全国政协社会和法制委员会副主任、中国友谊促进会会长陈智敏，中国互联网协会理事长尚冰、中国网络空间安全协会理事长王秀军等领导出席并致辞。

据主办方介绍，全球经济正在进行数字化转型，信息技术与政企机构业务运营、管理流程为一体，形成了新的业务运营模式，提升了业务运营效率和效益；同时物联网、云、大数据、5G、智能制造等新技术的应用，也给政企机构带来了巨大的创新红利。但与此同时，网络风险也与日俱增成为现实威胁，漏洞和病毒造成的后果也更加严重，网络安全直接关系到人身安全、机构安全、城市安全和国家安全。

为应对上述威胁，BCS 2019首度发布“内生安全”理念，指出需要依靠聚合应变，从信息化系统内不断生长出自适应、自主和自成长的安全能力。短短一年时间，“内生安全”理念被广泛接受，奇安信基于此理念推出了内生安全框架。该框架以系统工程的方法论结合“内生安全”理念，改变了以往“局部整改”和产品堆叠为主的安全规划及建设模式，按照系统工程的思想，将安全能力组件化，由规划方法、工具集、模型、架构和项目纲要构成，能够让安全产品和服务相互联系、相互作用，在整体上具备单个产品和服务所没有的功能，从而保障复杂系统的安全。

齐向东在大会主题演讲中表示，“内生安全的关键是管理，管理的关键是框架，框架的关键是组件化。我们已经在近40个大型机构里应用了这套框架，包括部委、能源、央企、金融、航空、大型制造业和数字城市等领域，显现出了‘1+1＞2’的‘涌现’效应。”

围绕“搭建安全框架，实现内生安全”等话题和技术解决方案，参加BCS2020的专家将展开为期10天的讨论，举行近10场峰会，涵盖奥运安全、战略、产业、技术、新基建和网络安全人才等多个领域；还将召开50多场分论坛，并在中午、晚间直播访谈和夜话栏目进行延展解读。会议紧扣时代脉搏，按照内生安全框架的落地实践“十大工程、五项任务”、关键信息基础设施安全、新基建安全三个系列展开，就内生安全理念的落地与实践进行深入探讨。

受疫情影响，BCS 2020适当缩减了线下活动规模，但却依托云端优势，突破地域空间、网络与现实的限制，成为业界规模最大持续时间最长的网络安全盛会。10天会期包括6大主题日、4个展览日；线上云直播平台10×24小时不间断播出，总时长将超过348小时，真正打造“全天候、不打烊”的网络思想盛宴。

有别于其他网络安全行业会议，此次会议聚焦全球顶尖的网络安全前沿技术、网络攻防实战，特别是针对5G背景下的新型网络基础设施领域，提出了诸多实用的解决方案。

工业和信息化部副部长刘烈宏在大会致辞中说，工业和信息化部近年来扎实推进网络安全各项工作，固根基、建体系、强能力、促产业、优治理，营造了良好网络安全生态环境。未来将坚持网络安全技术、人才、产业融合发展，进一步推动网络安全技术突破，保障新型基础设施建设，加速资源集聚，推动网络安全能力再提升。

大会名誉主席、中国电子信息产业集团有限公司董事长芮晓武指出，新冠疫情使全球加速迎来“新安全时代”，远程办公、网上教育等各种深度链接在给我们带来更大便利的同时，也带来了更大的安全风险，要求我们更加体系性、深层次应对网络安全风险，探索“新安全路线”，即通过加入立体防护安全链实现从处理器层、存储控制层和操作系统层的多级防护，建立内生安全机制，将“被动防御”变为“主动免疫”，未来我们将携手合作伙伴布局网络安全产业，共建更开放、更包容、更有活力、更有韧性的“新安全生态”。

会议吸引了全球顶尖学者、技术专家、行业领袖、产业精英，带来了网络安全领域前沿讯息及思想碰撞。日本前首相、日中一带一路促进协会名誉会长鸠山由纪夫先生说，新冠疫情仍在世界很多地方肆虐，东京奥运会已经延期举办，但北京网络安全大会提前召开，表明北京有效控制疫情的能力和率先走出经济低谷的信心与活力，也表现出中国产业界对于网络安全的重视。在疫情中脱颖而出的数字经济与网信产业，成为带动经济发展、提振世界信心的强劲动力，但也伴随着巨大的安全风险，国际社会在讨论数据跨境流动、网络犯罪国际治理，以及网络空间其他国际交流合作，也需要关注世界各地利益攸关方作出整体考虑。既要重视数字经济的发展动力，又要重视网络安全的持久保障，是后疫情时代产业经济应有的发展观。

联合国副秘书长刘振民发表了题为“数字世界合作中的包容与进取”的主题演讲。他认为，网络威胁，网络犯罪和网络欺凌是当今的现实。未经授权访问个人信息以及非法使用个人数据也是如此。新冠肺炎大流行也暴露了互联网和数字技术的整体脆弱性。互联网是一项全球资产，确保网络安全应该是一项全球共同责任，数字合作比以往任何时候都更加重要。

齐向东呼吁，要抓紧“十四五”规划谋篇布局的时间窗口，面向新基建，用内生安全框架，来支撑从顶层设计到落地建设运行的网络安全体系建设。他指出，内生安全框架有三个重点——“理清楚”、“建起来”、“跑得赢”，目的是通过“新管理”，让网络安全体系具有动态防御，主动防御，纵深防御，精准防护，整体防护，联防联控的能力。

据介绍，BCS 2020是由中国电子信息产业集团有限公司指导，中国互联网协会、中国网络空间安全协会、中国通信学会、中国友谊促进会和奇安信集团主办的安全行业国际级峰会。大会设立16档超100场特色栏目与活动，包括三大顶级网络安全大赛：已连续举办四届，获得12亿融资的网络安全领域专业创投平台——安全创客汇；国内唯一警院界的网络安全大赛——“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能大赛；联合清华、北大、中科大等30多所知名高校共同举办的DataCon大数据安全比赛等，另有“大咖说安全”“安全新视角”“TSD talk”“嘶吼安全四人行夜话”等多档精彩直播栏目，观众可与栏目组全方位互动。大会还建立了3D云展厅，开展10×24小时的网络安全交易博览会，300多家安全厂商与专业机构参展，北京冬奥各大赞助商也在此亮相参展。