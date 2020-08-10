齐向东：内生安全框架具有“1+1＞2”的涌现效应

“内生安全”是齐向东在2019年首届BCS大会上发布的最新理念，指出需要依靠聚合，从信息化系统内不断生长出自适应、自主和自成长的安全能力，一经提出就得到了业界的广泛认同。

至顶网网络与安全频道 08月10日 综合消息：“内生安全的关键是管理，管理的关键是框架，框架的关键是组件化。” 8月10日,北京网络安全大会（BCS 2020）大会联席主席、奇安信集团董事长齐向东在发表主题演讲时呼吁，要抓紧“十四五”规划谋篇布局的时间窗口，面向新基建，用内生安全框架，来支撑从顶层设计到落地建设运行的网络安全体系建设。他透露，截至目前，内生安全框架已经在近40个大型政企机构实战应用，具有“1+1＞2”的涌现效应，能让安全产品和服务相互联系、相互作用，在整体上具备单个产品和服务所没有的功能，从而保障复杂系统的安全。

北京网络安全大会（BCS 2020）大会联席主席、奇安信集团董事长齐向东

内生安全的关键是管理

“内生安全”是齐向东在2019年首届BCS大会上发布的最新理念，指出需要依靠聚合，从信息化系统内不断生长出自适应、自主和自成长的安全能力，一经提出就得到了业界的广泛认同。

“内生安全的关键是管理。”齐向东在BCS 2020大会上表示：“漏洞是不可避免的，人是不可靠的，所以不管技术多高，网络安全体系还是会失效。”

近年来多起影响重大的网络安全事件都表明，缺乏有效管理会导致严重后果。例如，今年7月，奥巴马、拜登、比尔·盖茨、巴菲特等多位美国政商名流的推特账号被劫持并发布诈骗信息，事后调查发现，是一个17岁的黑客窃取了推特员工内部管理系统账号的权限。如果对身份、行为做了有效管理，被攻击的可能性就会大大降低。

齐向东指出，内生安全代表是一种新形态的网络安全管理模式。它与传统意义上的管理有很大区别，既不是单纯的人员管理、行政管理、体制机制管理，也不是传统的条文式管理、流程式管理。

这套“新管理”模式由数据驱动，通过与安全体系中的能力平台和服务平台有效对接，实现对安全技术、安全运行等各方面要素的有效管理，从而发现和规避黑客利用安全体系里的漏洞发起的攻击，克服人的不可靠性、弥补人的能力不足。

管理的关键是框架

实现内生安全所代表的新形态安全管理，是一套复杂的系统工程，需要用工程化、体系化的方式进行实施，实现它的关键是安全框架。

齐向东表示，内生安全框架已经经过了40余个大型政企机构的实战锤炼，具有“1+1＞2”的涌现效应。它按照系统工程的思想，将安全能力组件化，由规划方法、工具集、模型、架构和项目纲要构成，能让安全产品和服务相互联系、相互作用，在整体上具备单个产品和服务所没有的功能，从而保障复杂系统的安全。

他总结，内生安全框架有三个重点——“理清楚”、“建起来”、“跑得赢”，目的是通过“新管理”，让网络安全体系具有动态防御，主动防御，纵深防御，精准防护，整体防护，联防联控的能力。

“理清楚”是体系化地梳理、设计出所需的安全能力。梳理时充分考虑所有可能涉及到的问题，设计时根据实际情况挑选、组合和规划，给出明确标准，确保这些安全能力能够融入到信息化与业务系统中。

“建起来”是通过融合，做到安全能力与信息化系统的深度结合、全面覆盖。在具体建设过程中，按照全景化的技术部署模型，把安全能力组件化，以系统、服务、软硬件资源的形态，合理部署到信息化系统的不同区域、节点、层级中。

“跑得赢”是确保安全运行的可持续性，实现管理闭环。齐向东认为，缺乏安全运行的安全系统，相当于“靠天吃饭”，极易被攻击。只有强调安全运行，把管理作为关键，才能跑得赢漏洞、内鬼和黑客。

框架的关键是组件化

在新基建建设、数字化转型的浪潮下，很多政府和企业的信息化系统都需要对老系统进行替换，实现“立新破旧”。齐向东认为，从安全系统与信息化系统聚合的实施角度看，如果割裂地对老系统用老办法，新系统用新办法，会造成巨大的浪费。

他给出的解决方案是，对安全体系进行“统一设计，分步实施”，在体系的基础上把安全框架组件化，让这些组件既能是新体系的一部分，又能部署到老系统中，从而适应信息化系统“立新破旧”的过程，避免不断地把安全系统推倒重来，确保现在安全上的投资是面向未来的。

“我们用工程化的思想，把体系中的安全能力，映射成为可执行、可建设的网络安全能力组件，构成了内生安全框架，这些组件与信息化进行体系化地聚合，是安全框架落地的关键。”齐向东说。

奇安信研究了各类大型机构网络安全的新技术产品和服务体系，穷尽了安全能力组件的类型，为这些体系设计并解构出了十个网络安全工程，以及五方面的支撑能力任务，简称“十工五任”。

齐向东指出，“十工五任”是内生安全框架的具体落地手册，相当于打造了一个信息化巨系统内生安全框架的建设样板，每一个工程和任务，都可以理解成样板房里的不同“房间”。政企机构可以结合自身信息化的特点，选取不同的“房间”进行组合，定义自己的关键工程和任务。

以某个“新基建”项目为例，奇安信依据“十工五任”手册，针对136个信息化组件，总结出了29个安全区域场景，部署了79类安全组件。

齐向东表示，政府和企业按照内生安全框架，投入三至五年时间，就能建立起完善的网络安全协同联动防御体系，真正实现内生安全。