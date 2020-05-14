速报！芯盾时代&汇志凌云签署战略合作

5月13日，北京芯盾时代科技有限公司（以下简称“芯盾时代”）与北京汇志凌云数据技术有限责任公司（以下简称“汇志凌云”）战略合作签约仪式隆重举行，双方将整合各自优势资源，共同推进业务安全市场的发展，为客户数字化业务提供全方位防护方案，积极响应国家网络空间安全战略。芯盾时代CEO郭晓鹏与汇志凌云总经理董强现场签署战略合作协议，芯盾时代副总裁程建明、市场部总监郭伟怡，汇志凌云副总经理杨健、网络安全业务部总监武艳平等出席此次战略合作协议签署仪式。

在数字化快速推进的当下，各行各业利用新兴技术实现业务持续增长已成为共识，而信息泄露、薅羊毛和黑产团伙等一系列问题也在逐渐增多。通过对近几年频发的安全事件进行分析，可以看到传统的安全防护方案不足以应对愈趋严峻的安全态势。零信任安全打破以传统网络边界为信任的条件，在授权前对任何试图接入企业系统的人/事/物进行验证，基于零信任安全理念的业务安全方案能够有效减少业务欺诈、降低运营成本、减少经济损失。

芯盾时代CEO郭晓鹏表示，此次签约仪式为双方拉开了互惠互赢，共谋发展的序幕。芯盾时代自成立以来，以零信任安全理念，不断优化产品体系，持续创新技术，输出行业领先服务能力。中国的业务安全市场前景非常广阔，具有强大的市场需求和强劲的市场成长力，芯盾时代将会在产品技术，解决方案及服务支持等方面与汇志凌云通力合作，并期待借助合作伙伴的影响力为更多的用户带来智能、可信的互联网络和良好的服务体验。

汇志凌云总经理董强表示，在业务安全新蓝海市场中，芯盾时代作为“零信任安全”的领先实践者，其产品、技术和行业经验均处于同行业的领先位置，市场认可度和品牌知名度不断提高。此次双方的合作是基于对芯盾时代实力和价值观的了解，彼此成为互相信任的合作伙伴，期待在业务模式、市场布局等方面实现突破，再创佳绩！

芯盾时代是业务安全产品和服务提供商，是率先提出“以人为核心的业务安全”理念的公司。芯盾时代持续引领业务安全技术发展方向，以人工智能赋能信息安全，为客户提供场景化全生命周期业务安全防护方案，助力客户打造安全、智能、可信的业务体系。截止目前，芯盾时代已得到业界的高度认可，作为业务安全代表厂商四次入选Gartner人工智能及访问管理领域报告，正在为逾2亿部终端提供业务安全防护，已累计保护20,000亿元金融交易，挽回超40亿元的经济损失。

北京汇志凌云数据技术有限责任公司隶属于TCL集团，致力于成为专业的信息化整合服务商，通过模式创新帮助上游厂商和下游渠道合作伙伴解决业务痛点和瓶颈，以产品为载体，以行业应用需求为导向，围绕解决方案和项目生命周期为上下游合作伙伴提供服务。

芯盾时代与汇志凌云战略合作签约仪式的圆满举行具有重要的时代意义，双方将以此作为起点，用真诚的服务、创新的产品、深刻的行业理解，为更多用户建设智能、安全、可靠的业务安全体系，共同开创业界新时代。