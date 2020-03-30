指掌易完成B+轮亿级融资，持续拓展移动安全市场

3月30日，北京指掌易科技有限公司（以下简称：指掌易），对外宣布完成B+轮亿级融资。本轮融资由秋石资本旗下基金领投，该基金专注于互联网及IT产业投资。

至顶网网络与安全频道 03月30日 综合消息：3月30日，北京指掌易科技有限公司（以下简称：指掌易），对外宣布完成B+轮亿级融资。本轮融资由秋石资本旗下基金领投，该基金专注于互联网及IT产业投资。秋石资本目前还管理多支并购和定增基金，在海外并购及上市公司重组方面经验丰富，累计管理规模逾40亿元。随着本次B+轮融资的注入，指掌易将持续加强公司团队建设，包括研发、营销、服务体系，更精细地打磨产品，为用户提供更优质的产品和服务。

近年来，随着移动互联网、大数据、云计算、5G等快速发展，移动安全市场前景广阔。指掌易因专业的研发实力，和贴合用户业务需求的创新型解决方案，备受资本青睐。此前，指掌易于2018年底完成高成资本领投的B轮融资。截至目前，指掌易累计获得超过5亿元人民币融资。

作为移动业务安全专家，指掌易专注于移动业务安全领域，为政企用户提供一站式移动业务安全整体解决方案。2018年，指掌易在行业内率先提出了“移动业务安全框架（SAME，Secured Architecture for Mobile Enterprise）”理念。在该框架理念指导下，自主研发了移动业务智能安全平台（MBS，Mobile Business Smart-security Platform），与各行业移动业务场景的需求相结合，充分保护用户个人隐私的同时，为用户业务数据提供全方位的防护，并在安全、效率和易用性三者之间取得良好的平衡。该平台有效帮助政企用户安全、合规开展业务，对数据进行可视化呈现，提升安全运维效率。

指掌易创始人王伟表示，“指掌易作为一家技术驱动型高新技术企业，拥有自主研发的核心底层技术。自成立到现在的定位和目标一直比较坚定，专注于为政企用户提供安全服务，安全赋能业务移动化。移动化作为数字化转型的必经阶段，尤其是今年年初的疫情，更让社会各界切实体会到移动办公带来的价值。非常荣幸，在这个特殊的时期，仍能够得到秋石资本的认可和支持。未来指掌易会继续加大在技术研发的投入力度，与行业伙伴一起，为用户提供更加专业的产品和服务，促进我国网络安全产业升级发展。“

秋石资本创始合伙人沈伟表示，“移动互联网已深刻影响着人们的生活习惯和工作方式，在企业数字化转型背景下，员工自带设备（BYOD，Bring Your Own Device）逐渐成为主流趋势，移动化已经从常见办公场景渗透到核心业务场景，移动业务安全需求日益提高。国内企业服务市场开始进入快速发展期，指掌易基于自主研发技术，服务多行业多场景快速落地，可以满足政企移动化过程中多种安全需求。作为本次融资的领投方，秋石资本关注企业服务市场成长期投资机会，高度认可指掌易的安全理念和管理团队，相信随着5G商用推进和物联网发展，指掌易在移动安全市场能够继续保持领先优势、大有可为。”

2019年资本市场不断降温，而指掌易能够在短期内顺利完成本轮融资，不但得益于领先行业的技术方案，更是金融、运营商、制造、军队、政府、物流、大型互联网等行业领域标杆客户的认可。截至目前，凭借专业的产品和优质的服务，指掌易已成功服务中国平安、广东农信、海南农信、苏州银行、重庆银行、西安银行；新疆电信、江苏电信；京东方、友达光电；万科集团、伊利集团、上汽集团、五粮液集团、圆通速递、东方航空、滴滴出行等近千家行业客户。

在本轮融资之后，指掌易将持续加强产品研发和技术创新的投入，精细化打造产品矩阵，为用户提供更加完整且专业的产品和解决方案。同时，也将进一步拓展完善营销以及服务体系，快速响应客户需求，为用户提供高效、专业地本地化服务支持。