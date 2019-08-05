移动赋能，创享未来 指掌易政企数字化转型创新高峰论坛圆满落幕

8月2日，北京指掌易科技有限公司（以下简称“指掌易”）联合知名媒体安全牛，在北京举办的政企数字化转型创新高峰论坛暨《SAME架构应用指南》发布会盛大召开，来自中国信息通信研究院移动安全联盟、自然资源部的政府嘉宾；长沙北斗安全研究院产业界领先机构权威专家；指掌易科技、友达光电、平安科技等企业的高层领导济济一堂，共商数字化转型过程中移动互联网安全产业的挑战、机遇与转型方向。

近几年，以大数据、物联网、人工智能、5G为核心的数字化浪潮正席卷全球，并已渗透至各行业应用领域。我国政府机构和大型企业紧抓数字化、信息化、智能化发展的关键机遇，大力推动业务移动化。移动业务安全作为经济发展的护航员，是数字经济时代的重要生产力要素。但在数字化转型过程中，企业在移动业务安全构建上仍面临诸多问题与挑战。如何打造适合数字时代的移动业务安全基础，护航数字经济是当下的一个重要课题。

指掌易CEO王伟在致辞中表示，在国家高度重视网络安全及信息化深度发展之下，网络安全迎来史无前例的发展契机，前景一片大好。作为移动业务安全专家，指掌易将持续致力于移动安全技术的创新，不断加大对安全领域的投入，为数字经济快速发展提供可靠有力的安全基石保障。

指掌易CEO王伟致辞

长沙北斗安全研究院院长胡斌认为：“到了5G和人工智能时代，是超级联合，超级连接的时代。“明者远见于未萌，智者避危于无形”，如果还用牺牲安全的代价换来一时的效率提升，对企事业单位来说得不偿失。企业用户需要新的、有效的体系帮助构造适合业务发展的、高安全性、高敏捷性的架构，也就是我们应对威胁新常态的安全新架构，提前洞察、提前预测、提前响应的移动安全风险，及时补救和恢复业务能力，防患于未然。”

胡斌希望以指掌易为代表的创新型安全厂商，敢为人先，勇立潮头，从大胸怀、大格局和大未来的角度，充分发挥积极性、主动性、创造性，做移动安全赛道引领者，促进行业有序发展。

长沙北斗安全研究院院长胡斌致辞

中国信息通信研究院移动安全联盟秘书长杨正军认为，任何事物的蓬勃发展都需要安全作保障，移动业务也不例外。指掌易作为中国信息通信研究院移动安全联盟的优秀会员单位，一直致力于为不同行业用户提供一站式移动业务安全的全生命周期解决方案，帮助用户实现安全高效的移动化。

继2018年指掌易推出了“SAME移动业务安全架构的技术”概念，经过一年的实践与应用，我们很惊喜看到今天指掌易与安全牛联合发布的“SAME移动业务安全架构技术指南”，将指掌易核心技术与应用成果与在座各位分享，助力企业规避业务移动化存在的安全风险，为企业数字化转型赋能，实现业务安全不断创新。

移动安全联盟秘书长杨正军致辞

指掌易联合安全牛发布《SAME架构应用指南》

指掌易副总裁丁俊一在《SAME架构应用指南》发布环节中介绍，继2018年指掌易推出SAME 架构后，SAME架构已经在各个行业有了广泛的落地实践，SAME 架构不仅得到了可行性的证实与进一步的发展，更在一个个案例中发现了不同行业的特别需求以及数字化转型对整个互联网环境带来的变化。由此，SAME 架构广泛应用的条件已经具备。

指掌易副总裁丁俊一解读《SAME架构应用指南》

指掌易高层领导与会嘉宾共同见证《SAME架构应用指南》发布启动仪式

通过对2018年《移动业务安全架构(SAME，Secured Architecture for Mobile Enterprise)技术指南》的总结和回顾，包括SAME架构的定义、目标、技术架构以及SAME架构的整体实施流程，指掌易副总裁丁俊一提出帮助SAME架构落地“五步法”：明确切入点、评估要素情况、选择实施路径、决定关键技术、考虑创新趋势。借助于这一行之有效的落地方法，各类政企组织可以在警务、制造业、政务 、银行、物流、政务、能源、军队、物流、新零售、互联网营销等不同的场景中成功实施移动业务平台，帮助企业在数字化转型中解决实际安全问题具有重大指导作用与价值。

从封闭走向开放，在零信任环境中安全开展业务;

从专用到通用，软件定义移动化基础设施;

从单点到平台，集成架构总线化;

从安全管控到业务服务，实现业务安全演进融合。

指掌易SAME架构落地“五步法”

指掌易“一站式移动业务安全赋能平台”体系发布

指掌易副总裁庞南首先指出了移动互联时代的机遇与挑战：1.万物互联时代，隐私侵犯、信息泄漏、漏洞与恶意等信息安全风险激增。2.中华人民共和国网络安全法、网络安全等级保护基本要求等国家、行业法规政策监管的重视。3.移动化环境高度碎片化，业务本身与移动安全两者都在快速演进，组织的IT部门难以具备足够的专业技能，同时保障多种移动化业务场景的安全，并实施高效的集中管理。

在此背景下，指掌易“一站式移动业务安全赋能平台”应运而生。指掌易一站式移动业务安全赋能平台是新一代的移动安全平台，主要以全面业务安全赋能为指导思想，以端到端的移动业务整体为核心要素，通过构建SAME架构为基础的技术平台，不仅保护移动端的业务安全，还为移动业务的全流程进行安全和业务赋能。

指掌易副总裁庞南做《一站式移动业务安全赋能平台》发布演讲

随后，来自友达光电海外事业群&面板IT/CIM主管叶协益、平安科技智能客服总负责人杨丛懋分别带来《智慧工厂解决方案--之移动安全篇》、《数字经济时代，社交化经营的实践和思考》演讲，分享移动业务安全在制造业和金融行业的最佳实践。

友达光电叶协益发表演讲



平安科技杨丛懋发表演讲

发布会在此成功落下帷幕，指掌易和安全牛在随后的媒体采访中，对报告的细节、一站式移动业务安全赋能平台、市场格局、技术趋势、行业用户等做出了更深入的解读。

希望本次大会通过思维升级带动技术升级，联动包括政府机构、移动安全协会、移动业务安全企业在内的，所有移动安全建设者、守护者和参与者，一同捍卫移动数字世界安全，在网络强国建设路上，同心协力、披荆斩棘、踏上新征程。