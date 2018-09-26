云杉网络完成B+轮1100万融资 目标SDN in China

近日（9月26日）SDN软件及服务提供商云杉网络宣布完成了1100万美金B+轮融资，由联想创投，华创资本领投，红点、北极光、经纬跟投。据悉，本轮融资主要用于强化产品，品牌IP输出以及智能网络生态打造。

近日（9月26日）SDN软件及服务提供商云杉网络宣布完成了1100万美金B+轮融资，由联想创投，华创资本领投，红点、北极光、经纬跟投。据悉，本轮融资主要用于强化产品，品牌IP输出以及智能网络生态打造。

云杉网络成立于2011年，主推产品DeepFlow一体化网络流量采集和分析平台（以下简称：DeepFlow），以SDN技术为核心，基于x86集群和通用网络设备，为多种云平台提供一体化的网络解决方案。目前，DeepFlow®已经在金融、电信、互联网等多个行业的云数据中心落地，并且开拓了50%的头部金融客户，在产品应用和技术服务上获得了客户的认可，标杆客户有兴业数金、中国银联、平安云、中国移动、环保部、中国电子、清华大学等。

云杉网络目前员工100余人，技术产品人员50余人，占团队总人数超过60%，CEO亓亚烜表示：“下一步会继续加大产品研发投入力度，扩充技术力量。并在此基础上深挖客户需求痛点，打磨产品，增加客户服务力量，支持业务拓展。”中国专注于SDN技术十年之久的创新型企业唯此一家，本次融资成功意味着云杉网络持续打造的核心竞争力再次获得顶级风投的认可。

在谈到未来SDN市场发展前景时，CEO亓亚烜表示：“SDN市场未来会高度集中，可能某个SDN企业会占据80%的客户，剩下的20%由其他厂商瓜分。云杉网络要成为中国SDN行业的领导者，需要不断深耕技术并把握市场时机。”如今上云已经成为主流趋势，解决网络问题是迫在眉睫，云杉网络帮助企业夯实网络基础能力，为上云做好保障，相信今后发展价值会更加彰显。

十年磨一剑，云杉网络靠得是团队初心不变和敢为人先的创新精神，相信未来云杉网络会继续砥砺前行，聚焦客户痛点、打磨产品，构建智能网络生态，目标SDN in China。