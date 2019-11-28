Palo Alto Networks向Prisma Cloud平台整合多项收购成果

Palo Alto Networks今天推出了Prisma Cloud网络安全平台的新版本，该平台融合了Palo Alto Networks通过近期一系列引人关注的收购交易所获得的技术。

至顶网网络与安全频道 11月28日 编译：Palo Alto Networks今天推出了Prisma Cloud网络安全平台的新版本，该平台融合了Palo Alto Networks通过近期一系列引人关注的收购交易所获得的技术。

Prisma Cloud旨在保护企业的混合云和多云环境，提供了用于发现安全问题的监控功能，以及允许管理员阻止威胁入侵的防御工具。

防入侵功能部分是由Palo Alto Networks今年年中收购Twistlock和PureSec获得的软件提供支持的。Prisma Cloud连接到企业工程师使用开发工具，以在漏洞代码发布之前对其进行检测。该平台可以发现容器映像、针对AWS Lambda等服务编写的无服务器功能、软件团队用来设置基础设施即服务环境的配置模板中存在的安全漏洞。

Prisma Cloud还可以被用作监控工具。该平台通过仪表板提供从企业云基础设施收集的安全数据的可视化，让管理员可以一目了然地查看是否有系统遭受漏洞攻击。另一组仪表板显示了违反合规性的情况，例如是否未按照欧盟GDPR隐私法规配置客户记录库。

这项监控功能是Palo Alto Networks今年收购Twistlock和PureSec两家初创公司的成果。Palo Alto Networks于2018年3月斥资3亿美元收购了基础设施可见性提供商Evident.io，然后以1.73亿美元的价格收购了可帮助企业发现系统中可疑活动的软件开发商RedLock。

“现在客户可以将Prisma Cloud作为一个单一的平台，以确保从构建到部署、再到跨IaaS、PaaS、网络、存储、主机、容器和无服务器运行的整个应用生命周期的安全性，”Palo Alto Networks产品管理总监Patrick Chang和营销经理Ron Harnik在博客中这样写道。

Palo Alto Networks还将向Prisma Cloud中引入Aporeto的微细分软件。本周一，Palo Alto Networks签署协议以1.5亿美元的架构收购了这家初创公司，Aporeto开发的工具可以让企业组织将他们的云应用相互隔离，以便在一个工作负载受到影响限制可能带来的影响。