Palo Alto Networks发布Q3财报 网络安全热度带来利好

Palo Alto Networks近日发布了令人印象深刻的第三季度财报结果，并提高了未来预期，表明企业逐渐加强对网络安全的重视使得这家厂商得到了迅速的发展。

Palo Alto Networks近日发布了令人印象深刻的第三季度财报结果，并提高了未来预期，表明企业逐渐加强对网络安全的重视使得这家厂商得到了迅速的发展。

该季度在不计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为1.38美元，收入为11亿美元，同比增长24％，高于此前分析师预期的每股利润1.28美元，收入10.6亿美元。

财报公布后Palo Alto Networks的股价在盘后交易中上涨了5％多。

Palo Alto Networks提供的企业网络安全平台中，包括了旨在保护网络、云、端点和其他IT基础架构安全的硬件和软件产品。

Palo Alto Networks公司首席执行官Nikesh Arora解释说，该季度出色的表现归功于企业在远程办公越来越普及的同时也越来越重视安全性。他说，企业对于最近像SolarWinds黑客攻击这样备受关注的网络安全事件感到担忧。

Arora在分析师电话会上表示，企业对网络安全的重视，意味着客户乐于为Palo Alto Networks的产品支付更高的价格，而此前Palo Alto Networks的产品价格一直被认为是高于竞品的。

他说：“这些再加上良好的执行力，推动了我们的业务展现出强大的实力，第三季度账单收入同比增长了27％。我们很高兴能提高2021财年指引，因为我们预计这些趋势将持续到第四财季，进一步增强了我们对商机的信心。”

Palo Alto Networks一直是一颗冉冉升起的新星，今年早些时候Palo Alto Networks被市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante评为四大“四星级安全厂商”之一。

该季度Palo Alto Networks的财报数据无疑证明了这一说法，账单收入（开具了发票且不久将要支付的现金金额）为13亿美元，递延收入同比增加了30％，达到44亿美元。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，Palo Alto Network成功的真正秘诀是摆脱了对传统产品销售的依赖，转向了基于订阅和支持的收入流，这种模式更加一致且可预测。他说：“Palo Alto Networks看到市场对它的网络安全产品需求很大，这主要是受到了在家办公这种经济模式对安全性需求的推动。”

然而他也表示，Palo Alto Networks要实现盈利仍然有很多艰难的工作要做。他说：“很高兴看到Palo Alto Networks对研发的承诺，这是最大的投资增长。不过前9个月的收入同比增加了近5亿美元，但总体亏损几乎翻了一番。加强成本管理将是未来几个季度的关键。”

目前这个季度，Palo Alto Networks收购了DevOps安全初创公司Bridgecrew，后者的工具可以把安全性更早地内置到应用中。

展望第四季度，Palo Alto Networks预计每股盈利在1.42至1.44美元之间，收入在11.65亿至11.75亿美元之间，略高于华尔街每股收益1.42美元、收入11.6亿美元的预期。

全年来看，Palo Alto Networks预计总收入在42.0亿美元至42.1亿美元之间，增幅在23％至24％之间，此前华尔街预期的全年收入为41.8亿美元。