Palo Alto Networks发布第二季度财报 疫情利好继续发力

Palo Alto Networks昨天发布了第二季度财报，业绩大大超出预期，该季度Palo Alto Networks的每股收益为1.55美元，收入为10亿美元，较去年同期增长25％，远远超出了华尔街预测的每股收益1.43美元，销售额9.8568亿美元。

Palo Alto Networks昨天发布了第二季度财报，业绩大大超出预期，而取得这一成绩正值企业开始加大对网络安全投资的这一时期。

该季度Palo Alto Networks的每股收益为1.55美元，收入为10亿美元，较去年同期增长25％，远远超出了华尔街预测的每股收益1.43美元，销售额9.8568亿美元。

Palo Alto Networks称，第二季度的账单收入比去年同期增长了22％，达到12亿美元，投资者比较关注这一项，因为账单收入代表了该公司在特定时间段内预计可以从客户那里收回的金额。

Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora表示，在该季度的“强劲执行力”的推动下，公司业务呈现出强劲的发展势头。

Arora说：“SolarStorm攻击事件凸显了网络安全的重要性，Palo Alto Networks可以很好地为客户提供最佳解决方案实施保护。”他特别提到了安全访问服务边缘（SASE）、云和人工智能，称“我们这三大平台战略正在带来回报。”

Palo Alto Networks主要售卖企业网络安全平台，该平台中包括网络安全、云安全、端点保护和其他各种云交付方式的安全服务。

特别是最近几个月Palo Alto Networks的产品备受欢迎，一部分原因是最近发生了多起引人关注的网络攻击事件，例如最近的SolarWinds黑客攻击等。这让企业紧张起来，试图加强安全防御，安全方面的支出也因此而增加，这一趋势让网络安全公司能够从中获益。

市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante分析称，Palo Alto Networks已经被证明是这个趋势最大的受益者之一，成为四大“四星级安全厂商”之一。

在刚刚结束的这个季度中，Palo Alto Networks对Prisma Access平台进行了重大更新，扩展了自己的安全产品家族。PrismaAccess平台是一种SASE产品，可以帮助企业确保远程工作者使用的网络和应用安全。此外Palo Alto Networks还收购了一家名为Bridgecrew的以色列初创公司，后者开发了一种基础设施即代码工具，可以帮助在应用开发期间强制执行安全标准。

展望第三季度，Palo Alto Networks提供的指引大致符合华尔街预期水平。Palo Alto Networks表示，该季度预计每股收益在1.27至1.29美元之间，收入在10.5亿至10.6亿美元之间，此前华尔街预期的每股收益为1.28美元，收入为10.5亿美元。

此外，昨天科技股下跌超过3％，Palo Alto Networks股价在盘后交易中下跌超过1％。