Palo Alto Networks收购Bridgecrew 增强Prisma Cloud安全平台

网络安全公司Palo Alto Networks近日宣布以1.56亿美元现金收购以色列云安全公司Bridgecrew。这是Palo Alto Networks收购的第七家以色列公司，以色列长期以来一直是孕育网络安全公司的温床。

网络安全公司Palo Alto Networks近日宣布以1.56亿美元现金收购以色列云安全公司Bridgecrew。这是Palo Alto Networks收购的第七家以色列公司，以色列长期以来一直是孕育网络安全公司的温床。

Palo Alto Networks表示，这次收购将把安全性更早地内置到Palo Alto产品中，特别是使Palo Alto的Prisma Cloud成为第一个覆盖整个应用生命周期（从构建软件到运行软件）的云安全平台。

Bridgecrew开创了“向左转移”的概念，也就是开发人员和DevOps团队在整个应序开发过程中都实施了基础设施安全标准，此外还强调“基础设施即代码”，也就是在应用开发期间设置基础设施配置。

Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora在一份声明中说：“向左转移是任何云安全平台的一个必备条件。”当两家公司合并的时候，“Prisma Cloud客户将从这种内嵌了安全性的云基础设施中受益。”

Bridgecrew的开源基础设施即代码扫描工具Checkov在推出的第一年也就是2020年的下载量就超过了100万次。

根据以色列Calcalist的说法，Bridgecrew已经累计筹集资金1800万美元，其中包括去年4月A轮融资获得1400万美元，因此Bridgecrew的投资者将获得9到10倍的投资回报。Bridgecrew的早期投资者包括Battery Ventures、DNX Ventures、Homeward Ventures、NFX、Tectonic Ventures和Sorensen Ventures。

Palo Alto Networks此外还宣布了一项针对远程工作者的产品更新，为其Prisma Access平台带来了更强的安全性以及更好的管理功能和性能。

Prisma Access是一个“安全访问服务边缘”（SASE）平台，使用户可以从任何位置安全地访问互联网、基于云以及基于数据中心的应用。本质上Prisma Access是一种防火墙即服务，可为企业所有应用提供安全的网络，通过将威胁情报与对网络流量持续检查相结合，防止网络攻击。

此次更新的Prisma Access 2.0增加了Palo Alto Networks所谓的“机器学习驱动的安全”，使用机器学习算法来防止任何实时攻击，并自动执行策略建议。

新版本还增加了Autonomous Digital Experience Management，该功能让企业组织可以更好地进行运营监控和可视性，包括查看访问基础设施、移动用户和分支机构运行状况的能力。

其他新功能还包括带有显式代理的新云安全Web网关，让客户可以更轻松地从基于旧版网络迁移到Palo Alto基于云的网络工具。此外，Prisma Access增加了基于云的统一管理体验，有助于简化配置、报告和数字体验监控，以及一些新的物联网安全功能可以帮助保护物联网设备。

Palo Alto说，经过这次更新，Prisma Access平台被评为保护远程工作者安全的最完整、最好的平台。

Palo Alto高级副总裁、防火墙即平台业务总经理Anand Oswal表示：“远程办公成为很多企业组织一项重要的长期计划，一流的安全性、对所有应用的安全访问以及优化的用户体验都成为业务的必需条件。要实现这一目标，企业组织必须重新考虑他们的网络安全架构，而这正是Prisma Access 2.0的基石。”