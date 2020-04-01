Palo Alto Networks斥资4.2亿美元收购网络管理公司CloudGenix

Palo Alto Networks宣布以4.2亿美元的价格收购CloudGenix，后者是一家网络管理产品提供商，其产品可以帮助企业为员工提供更快的业务应用访问权限。

至顶网网络与安全频道 04月01日 编译：Palo Alto Networks宣布以4.2亿美元的价格收购CloudGenix，后者是一家网络管理产品提供商，其产品可以帮助企业为员工提供更快的业务应用访问权限。

昨天宣布的这笔交易有望在截至7月31日的Palo Alto Networks第四季度完成。作为交易的一部分，CloudGenix联合创始人Kumar Ramachandran、Mani Ramasamy和Venkataraman Anand将加入Palo Alto Networks。

企业网络安全软件厂商Palo Alto Networks最近几个季度一直忙于收购。去年11月，Palo Alto Networks以1.5亿美元的价格收购了保护厂商Aporeto，2019年收购了几家入侵防御初创公司，总共花费超过10亿美元。CloudGenix的重点不是安全，但确实提供了一些网络保护功能，其技术将有助于在战略层面推动Palo Alto Networks的产品路线图。

CloudGenix的旗舰产品是一款名为AppFabric的SD-WAN平台，可以优化企业员工和业务应用之间的数据流量。CloudGenix声称可以将WAN成本降低达70％，此外还允许管理员优先考虑重要应用（例如视频会议服务）的流量，从而有助于加快连接速度。

AppFabric的网络保护功能采用控件的形式，使IT团队可以设置应用访问限制，例如管理员可以要求员工登录敏感应用时使用VPN工具。

Palo Alto Networks计划将CloudGenix的技术与自己的Prisma Access产品集成在一起。Prisma Access是一个网络安全平台，可以阻止恶意网站并检测由恶意软件生成的流量，限制员工访问敏感记录，以防止数据泄漏。

Palo Alto Networks通过将自己的流量保护功能与AppFabric的流量管理功能集成在一起，为客户提供更全面的、更具竞争力的解决方案。一站式的平台对企业具有很大的吸引力，因为这种平台让IT部门免去了手动将多点解决方案整合在一起的麻烦。这就是为什么Palo Alto Networks将去年收购获得的多项技术融合到一起，最终推出了Prisma Cloud平台的原因。

“交易完成之后，整合平台将为客户提供完整的SASE（安全访问服务边缘）产品，该产品具有同类最佳的、易于部署的、由云管理且以即服务形式交付等特点，”Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora在一份声明中这样表示。

这次收购还将让Palo Alto Networks在快速发展的网络市场中占据一席之地。去年IDC发布了一项预测称，到2023年SD-WAN解决方案支出将以30.8％的复合年增长率增长，达到每年52.5亿美元。

在被Palo Alto Networks收购之前，CloudGenix筹集了9000多万美元资金。Palo Alto Networks为收购CloudGenix付出的4.2亿美元对于CloudGenix的投资者来说，无疑是一次可观的退出。其中CloudGenix的投资方包括贝恩资本风险投资公司、查尔斯河风险投资公司、梅菲尔德基金和英特尔公司。