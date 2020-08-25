Palo Alto Networks发布季度财报 宣布2.65亿美元收购Crypsis

Palo Alto Networks今天公布了最新财报，同时收购热情不减，宣布以2.65亿美元收购Crypsis Group。成立于2015年的Crypsis Group提供了一系列针对网络犯罪的网络安全产品，愿景是构建更加安全的数字世界，提供优质的事件响应、风险管理和数字取证服务。

至顶网网络与安全频道 08月25日 编译：Palo Alto Networks今天公布了最新财报，同时收购热情不减，宣布以2.65亿美元收购Crypsis Group。成立于2015年的Crypsis Group提供了一系列针对网络犯罪的网络安全产品，愿景是构建更加安全的数字世界，提供优质的事件响应、风险管理和数字取证服务。

Crypsis拥有150多名安全顾问负责处理一系列最复杂、最重要的网络安全事件，每年应对1300多次安全事件，目前在医疗、金融服务、零售、电子商务和能源行业拥有约1700家客户。

收购之后，Crypsis的服务将用于增强Palo Alto现有以网络安全为重点的Cortex XDR服务，据称集成Crypsiss的安全和咨询服务将有助于增强Cortex XDR在安全遥测、管理漏洞和启动快速响应措施方面的能力。

此次收购Crypsis也是Palo Alto Networks不断加长的收购清单中的最新一笔。在过去的12个月中，Palo Alto Networks相继以7500万美元的价格收购了Zingbox，以1.5亿美元的价格收购了云安全创业公司Aporeto，以4.2亿美元的价格收购了网络管理产品厂商CloudGenix。自2014年以来，Crypsis是Palo Alto的第14笔收购。

在宣布此次收购的同时，Palo Alto Networks还发布了最新季度财报，结果超出了分析师的预期。

在截至7月31日这个季度，Palo Alto Networks的收入为9.505亿美元，高于2019年同期的8.059亿美元，调整后的每股收益为1.48美元，，此前分析师预期的收入为9.24亿美元，合每股1.39美元。

本季度的亮点是未来的账单为13.9亿美元，比一年前增长了32％，而分析师的预测为12亿美元。

Palo Alto Networks预计下一季度的收入将在9.15亿美元至9.25亿美元之间，调整后的每股收益在1.32美元至1.35美元之间。

Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora在财报电话会上表示，Palo Alto Networks不仅通过软件业务弥补了硬件业务的下滑，而且继续将运营模式向云端转移。

Arora表示：“我们已经大大缩减了数据中心规模，基本上将所有计算转移到了Google Cloud或AWS上。这种情况下，我们不会在数据中心中部署更多的硬件，而是从公有云提供商那里购买更多的云资源。”

尽管Palo Alto Networks的财报结果超出分析师预期，但股价仍在盘后交易中下跌了不到3％。