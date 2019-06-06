2019世界机器人大赛总决赛于7月 在保定盛大启幕

由中国电子学会、保定市人民政府联合主办，莲池区人民政府、徐水区人民政府，北京亦庄众联·保定创新园共同承办，长城汽车股份有限公司协办的2019世界机器人大赛总决赛将于7月25日在保定盛幕开启。

由中国电子学会、保定市人民政府联合主办，莲池区人民政府、徐水区人民政府，北京亦庄众联·保定创新园共同承办，长城汽车股份有限公司协办的2019世界机器人大赛总决赛将于7月25日在保定盛幕开启。自2015年以来，大赛共吸引了全球20余个国家近8万名选手参赛，是目前国内外机器人领域具有广泛影响力的官方赛事。

6月6日，2019世界机器人大赛总决赛新闻发布会在保定召开。保定市委常委罗德强、中国电子学会副秘书长梁靓、世界机器人大赛组委会秘书长李洋等领导出席会议并讲话。发布会由保定市人民政府副秘书长付建宾主持。

新闻发布会现场

本届总决赛高手云集、群英荟萃，热点赛项与风暴竞技汇聚，现场将邀请全球30余位机器人领域的知名专家学者和企业家共话机器人产业发展未来趋势，同时预计有来自五大洲10余个国家和地区的1000余支赛队，4000余名选手竞技比拼、巅峰对决。

本届大赛共设四大分赛事：共融机器人挑战赛和BCI脑控机器人大赛将继续作为高精尖类赛事进行扩容竞技，在不断提升大赛的专业程度的基础上，通过竞赛考察机器人在智能制造、助残康复、国防救援等方面的实际技术应用的科研成果，并为该领域的科研技术人员打造了一个同场竞技、共同交流及展示的全新平台。青少年机器人设计大赛作为科普类赛事展开青少年阶段角逐，其参赛规模超过历年，国际元素更丰富，将吸引世界范围内青少年群体的广泛参与，给各国热爱机器人技术的孩子们提供了充分展示自己的平台。此外，作为技能类赛事代表的机器人工业设计大赛，将充分发挥工业设计自身的成果转化优势，推动机器人工业设计与产业结合，激发应用技术人才向高端上游、技术研发等领域转型，促进机器人工业设计的整体发展和人才培养。

左起：保定市人民政府副秘书长付建宾、中国电子学会副秘书长梁靓、保定市委常委罗德强、世界机器人大赛组委会秘书长李洋

会上，梁靓介绍，作为机器人行业最为重要的赛事之一，世界机器人大赛承担着机器人科普教育、人才培养、打通产学研关节、打造协同创新平台等重要使命，大赛将为广大创新人才、科技人才、技能人才提供广阔的国际竞技展示平台，全力打造成汇集专业资源、选拔人才技术、促进国际交流、推动产业发展的全球性高端机器人赛事品牌。

罗德强表示，保定市将科学筹划、精心组织，全力为大赛提供服务保障，充分展示创新技术成果。近年来，保定市力行开放、共享理念，推动新旧动能转换，培育创新驱动发展新引擎，建立健全创新型人才培养体系，为相关企业落户提供政策支持，全面提升保定战略性新兴产业的集聚力和辐射力，助力实现京津冀协同发展的新格局。

参赛选手可登陆2019世界机器人大赛官网进行报名，同时，大赛组委会将采取社会报名和定向邀请方式邀请公众共享机器人盛宴。

大赛倒计时50天正式启动

根据赛事安排，本届世界机器人大赛总决赛作为全球范围内机器人领域顶级赛事，大赛获奖团队和选手将亮相8月20日-25日期间的2019世界机器人大会，以冠军表演赛的形式，全面展示各参赛团队及个人机器人竞技水平和高新技术应用能力，进一步激发全球各国青少年科技兴趣爱好、创新实践能力，成为国内外培养未来科技人才的重要平台。