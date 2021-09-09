《5G应用创新案例集》和《中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集》隆重发布

2021年9月6日，由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国电子学会、河北省通信管理局联合承办，中国数字经济百人会、河北省电子政务学会、至顶传媒共同协办的“中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛”在石家庄隆重召开。

2021年9月6日，由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国电子学会、河北省通信管理局联合承办，中国数字经济百人会、河北省电子政务学会、至顶传媒共同协办的“中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛”（以下简称“论坛”）在石家庄（正定）国际会展中心隆重召开。

本届论坛以“夯实数字经济基石 引领万物智能发展”为主题，围绕打造数字经济新优势，深化数据赋能产业转型和拓展5G应用新场景等重点方向展开交流研讨。同时，以5G网络生态共建共享、数字化创新能力构建为导向，聚焦5G与工业互联网（产业）、5G与边缘计算（算力）、5G与AI（智能）等多个维度，呈现5G在多行业多场景中的成功案例与相关成果。

本次论坛的成果发布环节中，隆重发布了两大案例集：《5G应用创新案例集》和《中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集》。案例集的发布将为众多产业及行业的数字化转型及创新发展提供宝贵的经验。

《5G应用创新案例集》和《中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集》发布

5G应用创新案例集

作为新一代信息通信的关键技术，5G在实现万物互联等关键连接与信息保障中扮演着越来越重要的角色，并在与人工智能、工业互联网、物联网、数据中心等新技术的紧密融合中赋能千行百业，驱动新一轮科技革命和产业变革，成为数字经济发展的基石。

为贯彻落实《工业和信息化部关于加快推进5G产业发展的实施意见》，科学务实地推进5G融合应用创新，特向行业用户、技术和方案提供商征集优秀5G应用创新案例。该案例集的发布将推动5G示范引领效应，为挖掘新业务、新模式和新业态、解决产业发展的共性化问题等提供创新动能。

中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集

《数字经济引领高质量发展创新案例集（2020年）》

为深入贯彻习近平总书记关于数字经济系列重要论述，全面落实党中央国务院关于培育壮大数字经济战略部属，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步发挥数字经济标杆企业和科研院所引领示范作用，中国数字经济百人会组织开展了“2020年数字经济引领高质量发展”案例征集工作，并在论坛现场隆重发布了《中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集》。

本次案例围绕“重点数字基础设施建设”、“核心数字能力创新提升方向”、“关键产业数字融合赋能”和“数字治理生态环境培育”四个主题方向，经公开征集、梳理筛选和专家评分最终遴选出27个典型案例，编制形成《数字经济引领高质量发展创新案例集（2020年）》，其中包含9个优秀案例和18个入围案例。其中案例均来自数字经济领域的典型企业和研究院所，对壮大数字经济规模，加快推进数字化转型，培育新动能，催生新生态，推动新发展提供可借鉴意义。