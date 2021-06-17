“夯实数字经济基石 引领万物智能发展”——中国5G应用创新案例开启征集

为贯彻落实《工业和信息化部关于加快推进5G产业发展的实施意见》，科学务实地推进5G融合应用发展，大会组委会拟广泛征集5G应用创新案例，总结示范经验并予以推广，其征集方向包括5G通用场景应用和5G行业应用两大类。

5G作为新一代信息通信的关键技术，在实现万物互联等关键连接与信息保障中扮演着越来越重要的角色，加速驱动新一轮科技革命和产业变革，已经成为数字经济发展的基石。2021年中央经济工作会议明确指出，要大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。

在新的发展机遇下，由中国电子学会主办，世界工程组织联合会创新委员会(WFEO-CEIT)、中国科协联合国咨商信息与通信技术专业委员会（CAST-CCIT）、中国新一代人工智能发展战略研究院支持，至顶网、科技行者协办的“第二届中国5G应用创新大会”（以下简称大会）将于2021年8月26日在北京召开。

本届大会将汇聚国家部委、两院院士、骨干企业等权威机构及嘉宾，共同探讨推动5G应用创新，丰富5G产业生态，推广5G应用标杆，深化数字经济高质量发展。同期，大会还将举办中国5G应用创新展览，并推出“5G未来之城”线上数字平台和中国5G应用创新案例集，聚焦5G与工业互联网（产业）、5G与边缘计算（算力）、5G与AI（智能）多个维度，呈现5G在多行业多场景中的成功实施案例与应用成果。

为贯彻落实《工业和信息化部关于加快推进5G产业发展的实施意见》，科学务实地推进5G融合应用发展，大会组委会拟广泛征集5G应用创新案例，总结示范经验并予以推广，其征集方向包括5G通用场景应用和5G行业应用两大类。

5G通用场景应用包括：5G网络技术与超高清视频、VR/AR、无人机/车/船、机器人等技术结合的应用；

5G行业应用包括：5G网络技术在能源环保、智能制造（工业互联网）、智慧城市、智慧交通、智慧物流、智慧医疗、智慧教育、电子商务、文化娱乐、智慧农业以及社会治理等行业的应用；

在案例征集要求方面，创新应用案例要求具备5G特性，具有先进性和创新性，并形成了新业务、新模式、新业态等创新点。同时还应具备可复制推广价值和示范引领效应，能解决共性问题等特点。

此外，申报材料要求客观真实、描述详实、重点突出、表述准确，并于2021年7月16日前将申报表、案例申报材料一式二份加盖公章报送至大会组委会，同时将电子版申报书（邮件标题为公司名称+5G大会案例+案例名称）发送至组委会公共邮箱：5G.solution@zhiding.cn。

最后，组委会将组织专家进行评选，优选具有代表性、标志性和推广价值的案例，汇编成册并进行宣传推广。另外，组委会还将优先推荐中国电子学会会员单位所申请的相关案例。

附：关于本次案例征集具体通知及申请表格电子版，请搜索“中国5G应用创新大会”，访问大会官网。