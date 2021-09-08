中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛成功召开

来源：至顶网网络与安全频道 2021-09-08 11:23:44

2021年9月6日，中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛在石家庄成功召开。论坛由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国电子学会、河北省通信管理局联合承办，中国数字经济百人会、河北省电子政务学会、至顶传媒共同协办。

2021年9月6日，中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛（以下简称“论坛”）在石家庄成功召开。论坛由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国电子学会、河北省通信管理局联合承办，中国数字经济百人会、河北省电子政务学会、至顶传媒共同协办。

本次论坛深入学习贯彻习近平总书记关于数字化转型的重要论述，围绕党中央、国务院关于加快发展数字经济的战略部署，以“夯实数字经济基石 引领万物智能发展”为主题，通过领导致辞、主题演讲、成果发布和主旨报告等多个环节，共商数字经济发展新愿景，共议产业数字化转型新方向，助力经济高质量发展和产业转型升级。

河北省人民政府副省长夏延军，中国电子学会理事长张峰为论坛致辞。

河北省人民政府副省长 夏延军

夏延军表示，河北坚决贯彻习近平总书记关于数字经济的重要论述和对河北的重要指示精神，大力发展数字经济，加快推动数字产业化，产业数字化，推动数字经济和实体经济的深度融合，制定了20个数字经济专项行动计划和相关产业政策，加快推动建设雄安新区国家数字经济创新发展试验区，正定数字经济产业园，怀来大数据产业基地等一批项目。站在新的历史起点上，河北将深入实施创新驱动发展战略，着力推动新一代信息技术与经济社会深度融合，打造“研发+生产+供应”的数字化产业链，促进工业互联网建设和应用，实现信息产业支撑能力新突破，助力河北数字经济高质量发展。

中国电子学会理事长 张峰

张峰表示，数字技术已成为新一轮科技革命和产业变革的重要方向，数字化转型也在不断顺应当前新一轮科技革命和产业变革，为企业乃至经济的高质量发展赋能。本次论坛顺应实势，以夯实数字经济基石，引领万物智能发展为主题，为各位院士、专家、学者搭建了一个良好的交流沟通平台。以此为契机，他提出四点建议：一是创新引领聚焦社会发展需求。引导科技工作者和企业管理者关注相关技术创新和产业发展问题，为创新驱动服务。二是注重基础推进创新融合应用。将学术讨论与技术问题相结合，为科技工作者、企业家搭建开放自由的交流平台。三是促进协同营造创新生态。加快构建产学研用融合创新体系，共建创新生态圈。四是加强国际交流合作。秉承开放包容的理念，为数字经济高质量蓬勃发展构建国际合作圈，促进全球数字经济协同发展。

中国电子学会副秘书长 洪京一

领导致辞环节由中国电子学会副秘书长洪京一主持并介绍与会嘉宾。

北京大学兼职教授、工业和信息化部原副部长杨学山，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平，河北省工业和信息化厅党组书记、厅长龚晓峰，河北省通信管理局党组书记、局长周景耀，河北省通信管理局党组成员，纪检组长，副局长檀平华，石家庄市人民政府副市长詹鹏等重要领导和嘉宾莅临论坛。出席本次论坛的还有来自河北省工信厅、通管局，石家庄市人民政府，中国电子学会、中国信息经济学会和河北省电子政务学会等有关机构、科研院所、高校和数字经济典型企业的专家代表。

北京大学兼职教授、工业和信息化部原副部长 杨学山

北京大学兼职教授、工业和信息化部原副部长杨学山做了题为“数字红利，ToB与ToC的同与异”的主题演讲。

中国工程院院士、紫金山实验室主任 刘韵洁

中国工程院院士、紫金山实验室主任刘韵洁做了题为“未来网络与5G助力数字化转型发展”的线上主题演讲。

中国工程院院士、北京邮电大学教授 张平

中国工程院院士、北京邮电大学教授张平做了题为“5G技术使能数字化转型”的主题演讲。

中国信息经济学会常务副理事长、信息社会50人论坛轮值主席、国际电信协会常务理事 吕廷杰

中国信息经济学会常务副理事长、信息社会50人论坛轮值主席、国际电信协会常务理事吕廷杰做了题为“数字经济的机遇与挑战”的主题演讲。

至顶传媒CEO兼总编辑、科技行者创始人 高飞

至顶传媒CEO兼总编辑、科技行者创始人高飞主持论坛主旨报告环节。

世界工程组织联合会主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长 龚克

世界工程组织联合会主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克做了“数字经济的本质、特征和趋势”的主旨报告。

爱立信中国总裁 赵钧陶

爱立信中国总裁赵钧陶做了“5G与产业数字化转型”的主旨报告。

广联达科技股份有限公司党委书记、董事、高级副总裁 刘谦

广联达科技股份有限公司党委书记、董事、高级副总裁刘谦做了“建筑企业数字化转型策略与路径”的主旨报告。

国信优易数据股份有限公司首席产品官 彭作文

国信优易数据股份有限公司首席产品官彭作文做了“数据操作系统DataOS 3.0驱动数字化转型”的主旨报告。

《中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集》和《5G应用创新案例集》发布

在成果发布环节，现场发布了《中国数字经济百人会数字经济引领高质量发展创新案例集》和《5G应用创新案例集》。

安迈云云业务首席解决方案官 杨曦

安迈云云业务首席解决方案官杨曦做了“抢抓新基建先机，推动产业革命发展”的主旨报告。

广州市保伦电子有限公司总工程师 刘虎

广州市保伦电子有限公司总工程师刘虎做了“数据赋能之政企会务智慧化应用”的主旨报告。

本次论坛围绕5G等新一代信息技术的创新实践，实体经济与数字经济融合发展等话题展开了深入分享和交流，共同把脉新发展阶段下全球数字经济发展的新愿景，数字化转型的新趋势，对新发展阶段下推动数字经济高速发展，加速数字化转型具有重要的推动作用。不断的开创河北数字经济发展的新局面，为新时代全面建设经济强省美丽河北做出重要的贡献。