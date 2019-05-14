2019世界机器人大会新闻发布会在京召开 大会倒计时100天 五大活动启动

5月13日，2019世界机器人大会新闻发布会在北京召开。会上举行了“2019世界机器人大会100天倒计时”仪式，并正式启动了机器人优秀应用案例征集、“投创之星”优秀项目征集、最具创新产品奖评选、大会志愿者招募、大会海报创意设计征集等五大活动。

5月13日，2019世界机器人大会新闻发布会在北京召开。会上举行了“2019世界机器人大会100天倒计时”仪式，并正式启动了机器人优秀应用案例征集、“投创之星”优秀项目征集、最具创新产品奖评选、大会志愿者招募、大会海报创意设计征集等五大活动。

2019世界机器人大会以“智能新生态，开放新时代”为主题，将于8月20日至25日在北京亦创国际会展中心举行。大会由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。

中国科学技术协会学会学术部副部长刘兴平、工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰、北京市经济和信息化局副局长孔磊出席发布会并讲话，中国电子学会副理事长兼秘书长、中国工业互联网研究院院长徐晓兰介绍了2019世界机器人大会的整体安排和筹备情况。发布会由北京经济技术开发区管委会副主任绳立成主持。

世界机器人大会自2015年举办以来，受到党和国家领导人的深切关怀，国家主席习近平为大会致贺信，国务院总理李克强对大会作出批示。经过4年的积淀，世界机器人大会逐步发展成了机器人领域的国际盛会，成为沟通中国与世界、融合科技与产业，交流技术与应用的重要平台，同时也推动了全球机器人产业链的发展，取得了令人瞩目的社会效应。

论坛：开启思想交汇 共享全球智慧

本届大会论坛以开放包容、共享互惠的国际视野，集学术交流、行业应用、产业发展等于一体，以“全球机器人产业命运共同体”的视角，聚焦机器人发展最新技术，探讨共建世界机器人产业创新发展的新生态。

论坛将邀请来自中、俄、美、日、德、英、韩、意、加、澳、以等国的300多位业界顶尖专家和企业领袖，围绕“国际形势与战略”、“基础研究与理论”、“前沿科技与创新”、“新兴应用与实践”、“青年人才与培养”、“市场风向与投资”等六大阶段进行主旨报告和高峰对话；20多场专题论坛专注于技术创新、行业应用、国际合作、产业发展等不同领域，并发布若干重点研究成果，为全球机器人领域搭建思想交流与观点碰撞的开放平台。

博览会：名企集中亮相 亮点精彩纷呈

博览会作为历届大会同期举办的公众参与度最高的重要活动之一，将为全球机器人产业链上下游的先进产品与研究成果提供展示舞台。博览会展区由工业机器人、服务机器人、特种机器人、智能物流机器人等部分组成，展览面积将达到52000㎡。

大会将汇集近200家全球机器人领域著名企业、高校、科研机构，集中展示700余款产品与解决方案，包括优必选新一代Walker大型仿人服务机器人、新松Blade-DD250大气机械手、达芬奇Xi手术系统等近百个最新国际科研成果，为各国机器人产业提供国际性产业交易平台。

为向机器人产业链及用户企业提供高质量的服务，大会将为专业参观团组规划多条专业参观路线，配备专业人员引导参观。同时，大会还组织多场产需对接会，规划专门产需对接洽谈区，为机器人行业用户企业与相关集成商企业促成合作洽谈提供空间和机会。

大赛：汇聚五洲人才 对决前沿科技

大赛作为大会的重要组成部分，被各大主流媒体广泛赞誉为机器人界的“奥林匹克”，是目前国内外极具影响力的机器人领域官方赛事。

本届大赛设有共融机器人类、BCI脑控类、青少年机器人设计类、机器人工业设计类等赛事。

大赛将为广大创新人才、科技人才、技能人才提供广阔的国际竞技展示平台，全力打造成汇集专业资源、选拔人才技术、促进国际交流、推动产业发展的全球性高端机器人赛事品牌。

活动：百花齐放 百舸争流

为征集并遴选一批具有关键核心技术、具备较强创新创意的机器人优秀案例、优秀项目、创新性产品，为机器人产业界创新发展树立标杆和方向，推动机器人行业的健康发展，同时提升大会价值，服务机器人产业链，大会正式启动5大活动。

机器人优秀应用案例征集活动，旨在重点宣传推广一批技术先进、性能优秀、应用效果好的机器人产品、项目和案例；“投创之星”优秀项目征集活动，旨在联合国内外顶尖投融资机构，发掘、扶持优秀的创新企业及项目，打通科技成果落地转化的“最后一公里”，形成机器人产融结合与科技创新互相促进发展的良好局面；最具创新产品奖评选活动，旨在全方位、多角度、立体化展示参选产品，提升产品展示效果；大会志愿者招募活动，旨在服务机器人大会并推进在校大学生、机器人爱好者、行业从业人员的广泛参与深入交流；大会海报创意设计征集活动，旨在吸引社会各界共同关注智能生活发展，推动智能生态建设，并与世界各国一道，为增进人类福祉贡献智慧。

开放合作 共创未来

2019年世界机器人大会筹备工作已全面展开。IEEE机器人与自动化学会（IEEE RAS）、美国机械工程师学会(ASME)、英国工程技术学会(IET)、俄罗斯机器人协会(RAR)等20多家国际组织将作为支持机构全面参与大会。

大会致力于将世界各国一流的专家、一流的科研机构、一流的企业、一流的科研成果引进国内，促进国内外专家深入交流、探索合作空间，共同推进世界机器人领域更高水平的创新。

大会秉承开放合作、共享普惠的理念，推进各国携手推动机器人的研发、生产、应用，降低应用成本，让机器人产品进入千家万户，让各国人民共享科技进步成果。