以AI识别提高城轨安全

首届中国国际进口博览会已于2018年11月在上海国家会展中心顺利举办，各国政要、工商界人士及参展商齐聚上海。

首届中国国际进口博览会已于2018年11月在上海国家会展中心顺利举办，各国政要、工商界人士及参展商齐聚上海。上海轨道交通17号线诸光路与2号线徐泾东站作为博览会期间的重要交通节点，承担了参展、参观人员的主要交通出行功能，两站的安防工作成了整个博览会安防工作的重要组成部分。

然而，上海地铁沿线的视频监控系统此前存在严重的智能痛点。虽已在各车站部署了大量高清摄像头进行安全监控以替代人工巡查，但监控系统无法自动识别和报警，安保人员通过肉眼很难在众多监控点位中及时发现异常情况。

为保障博览会期间的轨道交通安全，同时为进一步实现“最有序、最安全、最干净”的城市治安环境整体定位和“人要纯洁、物要干净、客流平缓”的轨道交通安防愿景，申通地铁在17号线的重要交通节点部署了由华为提供的人脸智能分析解决方案来保障安全。

如何保障安全？

上海地铁17号线于2017年12月30日正式开通运营，各站部署的摄像头大多为普通高清摄像头，若将这些刚投入使用的摄像头全部替换成人脸摄像头，不仅改造成本高，且部署周期长，无法满足在博览会举办前上线使用的需求。因此，利用现有摄像机抓取高清视频，在后端利用视频处理服务器提取视频中的人脸图像进行识别的技术方案成为共识，不仅能在改造时间上满足工期需求，还能节约改造成本。

然而，博览会期间地铁17号线的大量客流对后台视频处理服务器提出了极高的要求，若采用传统CPU服务器对视频进行后台处理，需大量增加硬件设备以满足系统时延要求，不仅需要机房有足够的剩余空间，还需新增对应的网络、能源等设备，增加大量额外投资。华为在解决方案设计过程中充分分析客户需求，在本方案中提供Atlas G2500服务器作为视频处理服务器，该服务器单机支持8块GPU卡，其GPU计算能力能够满足128路视频分析的需求，并保持了16卡的拓展能力，满足后续业务扩展需要。

在算法方面，华为与依图联合，在Atlas服务器上部署依图人脸算法软件，软硬件的紧密结合，使算法能够在Atlas上发挥最优的性能，从而实现在极小时延下支持1：N对比功能，有效处理各类非标准证件照的人脸对比，以满足公安实战需求，迅速定位人员身份。其n:N交叉检索功能，将轨交重点关注人员库与在逃库进行比对，发现轨交重点人员库中藏匿的在逃人员，从而实现布控报警等综合数据服务。

本次一体化的交付方式，节省了大量软硬件联调测试时间，快速完成业务上线部署，为两站安防工作在博览会前的顺利上线定了良好的基础。

通力合作，共筑安全城轨

本次申通地铁与华为、依图通力合作构建的人像识别系统仅在博览会期间就发现布控人员49名，充分发挥了其布控作用。在未来，申通地铁将对此工程继续拓展，促进对轨道交通警务模式更加精细化管理，从而真正实现“向科技要警力”，加速从“汗水警务”到“智慧警务”的演变进程。