在北京脚下，22条数字地铁川流不息

对于北京这类人口众多、规模庞大的超级城市而言，地铁就像是实现复杂机体内循环的血管，支撑着这座城市的生命。当一辆满载乘客的列车从我们面前呼啸而过，背后支撑它的，是一个高效、创新、稳定、可靠的基于创新IT设备构建的地铁管理系统。

对于北京这类人口众多、规模庞大的超级城市而言，地铁就像是实现复杂机体内循环的血管，支撑着这座城市的生命。当一辆满载乘客的列车从我们面前呼啸而过，背后支撑它的，是一个高效、创新、稳定、可靠的基于创新IT设备构建的地铁管理系统。为提升列车运营的安全高效和乘客的出行质量，同时保障乘客的出行安全，北京市地铁运营有限公司开始了数字化转型，与紫光旗下的新华三集团一道，共同打造了自动化、信息化、智能化的城市轨道交通系统，为北京地铁的数字化转型打下了坚实的基础。

领先技术 支撑22条地铁线路稳定高效运行



每天，有超过1000万北京居民通过地铁在这座城市穿行。截至2017年12月，北京地铁运营线路共有22条，覆盖11个市辖区，总运营里程高达608公里；在建线路17条，共320.8公里。



然而地铁建设是一个复杂的系统工程，加之客流量密集，对公共安全的保护和风险防范有着极高的要求。面对复杂而艰巨的挑战，新华三凭借业界领先的数字化解决方案，承接了TCC轨道交通指挥中心、AFC自动售检票系统项目、CCTV视频监控系统项目建设。新华三一体化的网络管理支持能够快速定位故障，大幅降低北京地铁维护成本，为北京地铁信息化建设与革新打下了坚实的基础。



双核心保障运行万无一失



为保障系统可靠性，新华三为北京地铁在网络上采用可以实时切换的双核心设计，保证TCC系统在地铁运行中万无一失。同时，在TCC系统与外部联网时，新华三提供的防火墙能够实现外部攻击防范、内网安全、流量监控以及邮件、网页、应用层过滤等多种功能，切实保证TCC系统稳定、高效、安全运行。未来TCC系统还将覆盖更多线路，TCC承载网还将与北京市电子政务网、一卡通系统、ACC系统、商务信息报送系统等外部系统连接。



自动售检票优化乘客体验



为了提升地铁运营效率，新华三承建的北京地铁10号线、4号线自动售检票AFC系统能完成各种交易，生成丰富的交易数据，为北京地铁的安全、高效、流畅运行提供了有力的保障和支撑，使得地铁的收费和检票真正实现了数据化和自动化，让乘客进出车站更便捷，大幅优化了乘客体验。



视频监控确保安全



新华三创新为北京地铁采用了CCTV视频监控承载网络解决方案，能够保证整网的组网可靠性，并实现CCTV实时监控，保证地铁路线区间行车组织和安全。



创新解决方案 护航8条地铁线路运营安全



北京市地铁运营公司携手新华三启动了8条线路视频监控（CCTV）系统的集中改造项目，同时，新华三针对北京地铁燕房线所采用的无人驾驶技术，搭建了线路区间的CCTV闭路电视监控系统。这不仅大幅减少了地铁布线工程工作量，节省了设备间空间，更为北京地铁CCTV系统高清化打下坚实的基础，对列车安全高效运营、乘客的舒适出行体验乃至首都北京的安全保障具有重大而深远的意义。



北京地铁选用新华三承建的地铁信息系统，对内切实保障了北京地铁内网系统安全、高效、稳定运行，对外维持了北京城市轨道交通秩序的合理运作，对未来北京地铁的信息化与数字化发展具有建设性意义。



在建设交通强国的国家战略下，未来新华三将持续以卓越的数字化解决方案，引领城市轨道交通建设向智慧城轨的战略目标升级转型，打造更加舒适、高效的乘客出行体验，切实服务国计民生。