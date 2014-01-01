BICS运用环球网络数据预测电信批发业的增长和营收机遇

《BICS报告书》揭示电信业的消长趋势：传统电信服务正在式微，新一代电信服务迅速增长，物联网和云端技术潜力深厚。

全球性通信服务供应商BICS近日发表《BICS报告书》，当中全面评估影响电信批发业的主要趋势和推动因素。报告的探讨范围涵盖语音、数据及网络、短信、漫游、商业智能、预防诈骗、环球物联网(IoT)、容量及批发等各个方面，揭示电信业面临的最迫切问题及挑战，并指出这个行业在2018年及以后的创新机遇。

BICS发挥其所属业务的专业知识，以及从本身和行业主要供应商的网络基础设施与网络覆盖所采集的数据和观测结果，编著该份报告书。报告主要指出，传统语音通信正日渐式微并预期在今年到达转折点，而VoIPX流量预计会上升22%1。随着LTE用户快速增加，4G年流量增至目前的三倍。为满足客户需求，大部分流动通信服务供应商都纷纷部署新一代服务，4G流量预计将于2018年到达顶峰。国际间的VoLTE流量亦会大幅上升，预计未来四年的复合年增长率可达99.3%2。

《BICS报告书》的内容重点还包括国际电信服务的使用情况，乃至全球网络基建的投资与改善。由于数据逐渐取代语音成为推动流量增长的主力，预计漫游流动数据量会从2017年的368.7PB增至2020年的1,2228PB3。

该报告书又指出，现时数据流量的激增，是由于人和“物”发挥的重要作用，而物联网装置在明年有望超越手提电话，成为最大类别的连线装置。虽然BICS预测电信业前景向好，但同时披露来自本身网络和FraudGuard方案的最新数据，指出欺诈是电信业普遍存在的问题。 FraudGuard方案能降低风险，使电信批发业在去年避免了3亿4千万欧元的损失，拦截了3,810万次意图欺诈的通话。

BICS首席执行官Daniel Kurgan表示：“我们对发表BICS的首份业界报告书深感兴奋，尤其此刻电信业正面临重大变化。物联网、 5G、数码通信服务供应商、云端、全球化、智能电话普及化、日益增加的网络攻击风险等因素不断影响电信业，因此传统的‘电信’观念已不合时宜。当前电信业满是机遇，在2018年即将来临之时，《BICS报告书》将有助电信业运营商厘定发展策略，把业务机会变成营收。”