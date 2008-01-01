国内企业对国际人脸识别测试集LFW和Megaface的刷分榜排名

在人脸识别发展的过程中，标准的评测数据集在其中的重要性不言而喻。有了标准数据集，研究人员可以在固定的标准下，对算法性能做出评估，并以此为方向推动技术发展。

作为计算机视觉领域长期的热点研究方向，人脸识别由于其重要的实用价值，一直得到研究人员的重点关注。人脸识别的问题可以描述为：输入场景中的图像或视频，使用人脸数据库辨识（Identification）或验证（Verification）场景中的一个人或多个人。其中，人脸辨识（Face Identification）任务旨在给定一张输入的人脸图像，在数据库中寻找与之身份相同的图像；人脸验证（Face Verification）任务旨在给定两张人脸输入图像，判断两个人脸是否为同一个人。

人脸识别的核心问题是：如何从图像（或视频）中获取有效的人脸特征表达（feature representation）。在人脸识别发展的过程中，标准的评测数据集在其中的重要性不言而喻。有了标准数据集，研究人员可以在固定的标准下，对算法性能做出评估，并以此为方向推动技术发展。

户外标记人脸数据集LFW (Labeled Face in Wild) 是人脸识别研究领域的最重要人脸图像评测集合之一。LFW 人脸图像集合是由美国马萨诸塞大学计算机视觉实验室于2007年发布，图像采集自Yahoo! News, 共包括5749个人，13233张图像，其中1680人有两幅及以上的图像。大多数图像经由Viola-Jones 人脸检测器得到后，被裁剪为固定大小。由于LFW 中的图像均产生于实际场景，具备自然的光照、表情、姿势和遮挡等干扰因素，且考虑到涉及人物多数为公众人物，也涉及到化妆等更复杂的干扰因素。因此，在LFW数据集上验证人脸识别算法理论上更贴近实际应用，对实际场景下的人脸识别研究有一定挑战和借鉴意义。

评测标准允许研究人员使用LFW数据集以外的数据对模型进行训练。目前，在LFW上得分较高的结果均加入了大量的集外数据进行训练。

目前，在LFW官网上可以查到的中国企业的刷分状态是，face++ 99.5% , 商汤 99.53% ， 腾讯 99.65% , 百度 99.77%，中科奥森 99.77% , 中科云从 99.5%， 北京飞搜科技 99.67% , 颜鉴99.4%，宇泛智能 99%, 中国平安 99.8% 大华 99.78%, 海鑫 99.68% 等，谷歌针对这个人脸识别数据集的刷榜分数是 99.63% 。

LFW作为目前人脸识别领域最权威的数据库之一，对于人脸识别中的人脸验证任务给出了详细的测试要求和评分标准，其结果在一定程度上能反应人脸识别算法的性能。但是，也有其一定的局限性。首先，LFW的6000对测试集的图像和名人身份都是完全公开的，有可能存在位置公开训练集含有LFW数据的可能，通过对数据进行针对性学习，或者以作弊的方式直接将测试集图片进行过训练，都可以得到很好的结果。其次，LFW的评测不计算时间成本，高得分可以通过硬件堆砌大规模网络来获得，距离实际应用仍然很远。另外，LFW的数据来源于网络，绝大多数是欧美的公众人物，亚洲人的样本较少，同国内实际应用中的人证比对或视频人脸比对相比，数据分布的差异较大，高分的结果也不一定适用于这些实际任务。因此，LFW评测刷得高分，仅能表明具有较强的算法基础，距离实际场景的应用，还有一定距离。仅仅通过LFW的结果就断言机器的识别能力已经超过人眼，是值得商榷的。

人脸识别的另一个重要应用是1：N人脸辨识（Face Identification）任务， 即给定一张人脸图像（probe），在大小为N的图片库中找到与之身份相同的人脸图片。同1：1 人脸验证任务相比，1：N识别任务更适用于实际应用场景中安保、监控视频中的动态人脸识别。

MegaFace 是由华盛顿大学（University of Washington）计算机科学与工程实验室于2015年针对名为 ”MegaFace Challenge” 的挑战而发布并维护的公开人脸数据集，是目前最为权威热门的评价人脸识别性能的指标之一。数据集中的人脸图像均采集自Flickr creative commons dataset，共包含690,572个身份共1,027,060张图像。这是第一个在百万规模级别的人脸识别算法测试标准。

同LFW数据集，MegaFace 数据集中的图像也产生于自然场景，具备光照、表情、姿势和遮挡等干扰因素。但与LFW不同的是，MegaFace数据集中的人物身份均为普通人而非公众人物，并在收集过程中选取了图像的分辨率，并且保证了在图片来源在世界范围内的均匀分布。另外，在评测方法上，MegaFace 着眼于在百万级别的数据库中的1：N搜索性能。因此，相比于LFW数据集，MegaFace更贴近实际应用。

MegaFace挑战将从Flickr Dataset中挑选的百万张人脸图像作为测试时的干扰项（distractors），而使用的搜索测试集（probes）来自于FaceScrub 数据集，共包含530个名人的10万张人脸图像，且性别比例大致相同（男性265人共55,472张，女性265人共52,076张），同一身份间人脸图像的差异也较大。为了保证同LFW的可比性，发布方随机选择了其中80个超过50张图像的身份，共4000张图片，作为最终的搜索测试集。

与LFW相同，MegaFace评测也允许使用数据集以外的图片对模型进行训练。但由于MegaFace的百万人脸数据库均来自于普通人，在训练过程中作弊的难度很大，因此评测结果更加可信。

在2015年10月公布的第一次的MegaFace 挑战结果中，俄罗斯公司NTechLAB以1选的识别准确率73.300%排名第一，谷歌以70.496%排名第二，北京飞搜科技64.803% 排名第三。随后陆续有各个公司和学术组织提交结果，截至2017年11月份，最好的结果已达到91.763%，由俄罗斯的Vocord 公司提交。国内目前最好的结果是腾讯优图实验室提交的83.290%，排名第二，其他较好的4个结果分别为：北京深感科技（81.298%），复旦大学计算机科学实验室（77.982%）和北京飞搜科技（76.661%）, Shanghai Tech ( 74.049% )。

诚然，MegaFace 的评测依然不计算时间成本，这使得部分结果的大规模网络模型距离实际应用还有距离，高分并不意味着好产品。但它提出的百万级别1：N 评测方法和指标在行业内均属首创，对于人脸识别的发展依旧做出重要贡献。

LFW和MegaFace均为人脸识别领域重要的评测数据集。LFW是针对早期人脸验证（Face Verification）任务提出评测方法与指标，结果有借鉴意义，但已不代表目前的最难问题。MegaFace提出的关于百万级别的1：N人脸辨识（Face Identification）任务的评测指标，难度更大，是目前学术界的新主流。尽管两个数据集都存在高分数与实际应用需求间的矛盾，但由评测过程中催生出来的新方法，无疑极大的推动了人脸识别的长足进步。