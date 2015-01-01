北京飞搜科技CEO白洪亮博士荣获2017年度台州市“500精英计划”创业人才奖

才资对接，合作共赢。日前，2017台州国际人才合作洽谈大会圆满落下帷幕。今年恰逢台州人才新政三十条出台，洽谈大会突出人才新政主线，按照国际化市场化专业化的要求，对大会进行了改进创新，取得了良好成绩。

才资对接，合作共赢。日前，2017台州国际人才合作洽谈大会圆满落下帷幕。今年恰逢台州人才新政三十条出台，洽谈大会突出人才新政主线，按照国际化市场化专业化的要求，对大会进行了改进创新，取得了良好成绩。

今年大会继续以“才资对接?合作共赢”为主题，共安排活动47场，共有800多名海内外专家参会，此外还有9名“两院”院士、17家外国专家组织机构、20家海外人才社团组织和高端人力资源服务机构、15家投资和金融机构与会，全市参会企业单位共322家，参会人数达1500人左右。

期间，企业单位和人才机构开展洽谈1560余人次，有125个人才项目达成初步合作意向，正式签约项目134个，其中创业项目落地协议67个，创新人才合作协议67个；大会首日，达成技术合作意向47个；11家“500精英计划”创业企业和10家投融资机构达成10个初步合作意向，正式签约3个，融资额度达1200万元。

大会期间还举行了2017年度台州市“500精英计划”创业创新人才第二次综合评审会，对申报直接认定的23人和评审认定的267进行现场答辩评审。通过两天的评审，共有150名人才项目获得评委们推荐，成为2017年度台州市“500精英计划”第二批建议人选，入选率为51%。

北京飞搜科技参加演讲的项目《基于深度学习的人脸识别系统》，在经过激烈角逐后，CEO白洪亮博士荣获2017年度台州市“500精英计划”创业人才奖

北京飞搜科技CEO白洪亮博士在展示环节介绍公司发展历程及团队介绍，公司主要基于深度学习，研发人脸检测、人脸识别和图像识别等核心算法和应用，目前北京飞搜科技正从纯技术提供商转型为技术集成商。

公司的核心成员来自原北京法国电信研发中心图像搜索组，白洪亮博士是原法国电信图像搜索组的组长，公司的副总经理冯文建是原法国电信北京研究中心的首席运营官COO，公司的首席科学家北京邮电大学董远教授是原法国电信北京研究中心多媒体搜索实验室主任，公司的部门负责人也是原法国电信的研究员。