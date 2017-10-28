思科新品解决困扰SAN的性能难题

闪存阵列的强大性能令SAN难以应对，因此思科决定提升数据承载能力以攻克瓶颈。

闪存阵列的强大性能令SAN难以应对，因此思科决定提升数据承载能力以攻克瓶颈。

思科公司的全新MDS 9123t 32G光纤通道交换机。*

思科公司决定推出其全新32G Fabric Switch，并利用这款升级版Nexus 93180产品帮助整个世界顺利消化闪存阵列带来的强劲性能。

交换机巨头之所以开发这款新产品，是因为闪存存储阵列已经能够提供极为可观的I/O水平，而NVMe与3D XPoint则将进一步提升数据供应能力。因此，新一代MDS 9132t光纤交换机作为一台1U设备，将能够整合多达32个32 Gbps光纤通道端口。

这台设备将提供8或16个端口，另外提供一套16端口“扩展模块”选项。

该交换机亦可提供详细的遥测信息，以帮助用户了解当前运行状态。

思科公司数据中心产品管理高级经理Adarsh Viswanathan解释称，“我们过去曾经拥有一些电报数据，但光纤通道领域一直无法捕捉标头信息。思科已经能够解决这一问题。”

“如今IOPS正持续提升，因此大家需要更为细化的监测指标。”Viswanathan指出，这些指标过去一直由硬件探针进行收集，但数据中心市场对于这些额外组件的需求正在下降。因此，未来无探针遥测技术将很快成为主流。

另一台专门用于大规模数据交付的设备则为思科Nexus 9300-FX，其新版本将迎来16 G光纤通道NPV外加以太网与FCoE功能。Viswanathan认为，用户将乐于看到这些强大的能力被整合至同一设备之内。

思科公司还与SAN性能分析专业企业Virtual Instruments建立起合作关系，后者已经将自家组件同交换机巨头的MDS 32G Modular Line卡相结合，旨在对运行行为进行分析。

大多数阵列产品供应商如今都开始以匿名方式共享性能数据，以便自身运行云服务、分析客户群体性能水平、进而帮助对各类问题作出主动分析。Viswanathan表示，思科的SAN团队正在考虑利用新的交换机遥测机制提供此类服务，但这一想法尚未被纳入该公司的官方发展路线图。

* 这里向大家解释一句，图中之所以使用了暴龙图像，仅仅是因为该交换机的外观枯燥乏味。我们绝无暗示思科、SAN或者光纤通道技术可能过时或者灭绝的意思。