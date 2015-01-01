阿尔卡特朗讯企业通信扩展其移动园区解决方案，打造高性能的WiFi和LAN接入体验

新的接入点、边缘交换机和增强的网络管理，为具有大量移动用户和物联网(IoT)设备的商业区域提供高速WiFi和更好的服务

ALE，以阿尔卡特朗讯企业通信为品牌，日前宣布推出全新产品，提升其移动园区解决方案。新的接入点、边缘交换机和网络管理功能打造优化的网络基础设施，以适应企业的数字化转型，包括新一代移动服务和物联网（IoT）。

卓越的WiFi解决方案

阿尔卡特朗讯企业通信移动园区扩展版解决方案系列包含新的阿尔卡特朗讯OmniAccess Stellar WLAN系列产品。Stellar接入点使用无控制器架构，具有分布式控制智能功能，提供更高的可靠性、更好的可扩展性和更低的成本。它利用802.11ac Wave 2技术在室内外提供高品质用户体验，具有故障修复性和安全性。此外，它还包括综合客户管理和内置DPI，可用于智能分析并帮助更好地支持物联网设备，如监控摄像头、交通信号灯等。

OmniAccess Stellar以两种模式提供：

· WiFi Express：最多可扩展至64个AP，在简化的集群架构中运行，即插即用，主要用于中小型企业。

· WiFi Enterprise：用于具有高可扩展性的网络，可在无控制器架构中运行，但需要OmniVista 2500 NMS提供多种高级网络服务，包括全面的客户管理、BYOD、IoT控制、Apple/DLNA设备支持和详细分析。

可堆叠接入交换机

拥有2.5Gbps接入端口的OmniSwitch 6560是阿尔卡特朗讯接入交换机系列的最新产品，可通过高速WiFi和高PoE端口为IoT设备供电。另外，这款交换机还选配10Gbps上行链路端口和20G堆叠端口，可满足网络流量不断增长的需求。

网络管理-智能分析

阿尔卡特朗讯OmniVista?2500网络管理系统为用户、设备和应用提供企业智能监控和控制功能，使公司可以创建简单有效的统一管理资源，并支持企业做出更好的战略决策。OmniVista不仅管理OmniAccess Stellar WLAN基础设施，还为LAN和WLAN提供统一的配置和策略管理。它可以避免任务重复，在整个网络基础设施保持策略一致，并简化IT运营。此外，OmniVista还提供应用分析仪表板，提供有关网络使用的所有相关信息，确保根据业务战略调整投资。