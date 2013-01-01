一路超神，由你主导！Linksys WRT32X游戏专属路由器正式登陆中国 

9月12日，科技圈的又一个重磅新闻，Linksys为中国用户带来了全新的首款Linksys WRT32X游戏专属路由器

至顶网网络频道 09月13日 综合消息：

9月12日，科技圈的又一个重磅新闻，Linksys为中国用户带来了全新的首款Linksys WRT32X游戏专属路由器。游戏Ping Time峰值锐减高达77%，而且搭载了在玩家群体拥有相当高地位的Killer优化引擎，能够为搭载Killer电脑设备的游戏玩家带来更佳的游戏体验，这将是玩家人群的又一款必备新“装备”。“一路超神，由你主导”领势Linksys WRT32X游戏专属路由器发布会今天在北京召开，中国玩家的超神TIME，由Linksys WRT32X来加持。

在北京星会联盟电竞馆这样一个见证无数电竞赛事的圣地，领势Linksys正式对外宣布，这款无与伦比的游戏专属路由器开始登陆中国。现场除了贝尔金Linksys全球与亚太区高层领导之外，Linksys的合作伙伴Rivet Networks、Gigabyte技嘉科技中国、MSI微星科技中国、Razer雷蛇中国以及完美世界CSGO国服团队、Lenovo联想中国等一系列玩家们耳熟能详的厂商大佬们也是齐聚一堂共同庆贺这一发布盛况，这场发布会更像是游戏界一起开了一个大PARTY。

事实上，最近几年中国乃至全球游戏行业的迅速发展，不仅让游戏行业、电竞行业、游戏主播等群体迅速成长起来，让与游戏产业有着共生关系的硬件设备产业也迅速发展和迭代。根据数据报告显示，2016年中国游戏产业已经超过了1600亿元的规模，而整个市场对把持着网络大关的路由器产品则有着不同以往的超高需求，所以像Linksys WRT32X一样的游戏专属路由器的出现，也是情理之中的事情。

而具有如此高号召力的专属游戏路由器，Linksys WRT32X最早亮相在2017年1月的拉斯维加斯CES展，初登场就荣获了创新大奖。在8月的德国科隆游戏展上，由全球家庭与企业网络解决方案的领先品牌领势Linksys以及在个人电脑与笔记本行业屡获殊荣的Killer网卡制造商Rivet Networks公司共同推出。Linksys WRT32X的出现，不仅满足了玩家们对网络体验的需求，特别是加入Killer优化引擎给游戏体验带来的直观提升，都令全球超过2.2亿的玩家用户对这款游戏专属路由器为之激动。

对于这款游戏专属路由器，Linksys全球高级产品经理Vince La Duca颇有自信，“比起普通路由器，Linksys WRT32X游戏路由器给玩家带来的优势在于核心技术——Killer优化引擎。WRT32X能够带有Killer功能的电脑设备无缝配对，如戴尔外星人Alienware,技嘉Gigabyte,微星MSI,雷蛇Razer等品牌，一键同步启动Killer引擎，优化游戏流量，将峰值Ping Time减少77%，让玩家在游戏战斗中具备真正的速度优势，这是其他所谓游戏路由器做不到的。

关于Linksys WRT32X的诞生，来自Killer网卡制造商Rivet Networks亚太区副总裁Marx Lee在发布会上谈到，“在网络设备领域，Linksys提供最好的硬件支持，而Killer提供最好的软件支持。本次发布Linksys WRT32X，我们可以说是强强联合，我们有信心带给全球游戏玩家最好的游戏专属路由器。”。Marx Lee先生在演讲过程中，不仅为大家揭开了Rivet Networks与Linksys合作开发Linksys WRT32X游戏专属路由器的幕后故事，同时也是对外宣布，这是首款将Killer网络加速技术应用在路由器层面的产品，这也让Linksys WRT32X的含金量倍增。

为了能够直观的展示Linksys WRT32X游戏专属路由器在游戏中Ping Time的优化能力，发布会上Linksys邀请到场媒体朋友进行了一场精彩的CS:GO体验环节。而参加到比赛环节的媒体朋友和嘉宾在游戏中纷纷发出了不同程度的惊叹，从十分追求Ping Time的FPS游戏CS:GO的现场体验来看，Linksys WRT32X在实际体验中带来的提升是其他任何设备或网络服务都无法替代的。

游戏玩家群体一直都是路由器市场十分看重的用户群体之一，领势Linksys又是全球首个将路由器销量突破一亿台的路由器厂商，所以对于玩家群体的需求他们比其他任何品牌都要有更深的体会。再加上如今游戏市场的火热，这些都让Linksys WRT32X的出现成为了众望所归。相信Linksys WRT32X游戏专属路由器的发布不仅能够开启路由器市场的一个全新篇章，同样也会促进游戏行业的继续蓬勃发展，能为玩家群体带来更多更好的游戏“装备”。

根据发布会上公布的信息，全新发布的Linksys WRT32X游戏专属路由器即日起在京东开启预约。9月22日正式发售，预约期间下可享定金三倍膨胀，9月22日正式发售下单赠MSI双向跨品类500元券、转盘抽WRT32X大奖、0元试用等促销活动。WRT32X的全国首发日期为9月25日，在天猫平台购买会赠送雷蛇高端竞技鼠标！关注这款产品的游戏玩家一定不要错过这个第一时间拿到新“装备”的机会。