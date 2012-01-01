半年盘点：2017年最酷的10个网络初创公司

这个榜单上的很多网络初创公司都是为软件即服务、网络监控和故障排除、可编程性和软件定义WAN（SD-WAN）打造解决方案的，领导厂商包括思科、华为、Arista Networks。

10个最酷的网络初创公司

说到2017年最有创新力的网络厂商，软件一直都是核心。

这个榜单上的很多网络初创公司都是为软件即服务、网络监控和故障排除、可编程性和软件定义WAN（SD-WAN）打造解决方案的，领导厂商包括思科、华为、Arista Networks。其他初创公司开发利用基于意图的网络产品，Gartner称，这种产品可以降低网络基础设施交付时间达90%，同时还减少了停机次数和停机时间至少50%。

回顾2017年上半年，下面是立正在今年撼动网络行业的10家最酷的网络初创公司。

128 Technology

CEO: Andy Ory

以软件为核心的网络初创公司128 Technology最近融资了2150万美元，计划用于扩大全球业务并加速扩张。

128 Technology共同创始人、首席执行官Andy Ory表示"我们的目标是催生新一代解决方案提供商，他们可以将我们的技术融入他们的价值主张，帮助把客户带入以服务为核心的网络新世界。"

128 Technology公司位于马萨诸塞州伯灵顿，它的128 Networking Platfor是一个基于软件的、分布式路由和网络服务解决方案，以每月订阅的方式提供给用户。该平台采用安全路由来简化网络架构，提供端到端的控制和可见性，而不会造成现有网络基础设施的中断，并让客户能够构建基于会话的、软件定义的、以服务为核心的网络。

Apstra

CEO: Mansour Karam

Apstra自称提供的是全球唯一的、基于全意图的、厂商无关的网络系统。Apstra正在计划实现数据中心运营的自动化。Apstra Operating System（AOS）介于上述现有硬件和软件之间，创建了一个抽象层，让管理员可以轻松查看网络，与来自思科、Juniper Networks、HPE和Open Compute Project等厂商机构的设备具有互操作性。

IT调研公司Gartner表示，基于意图的网络可能是网络领域的"下一个大事件"，因为它承诺了改善网络可用性和敏捷性。6月，思科公布了新的基于意图的平台。说到思科，Karam在最新的一篇博客文章中写到，Apstra走在基于意图的网络前沿，感谢思科首席执行官意识到并证明了这项技术的强大力量。

Aviatrix Systems

CEO: Steven Mih

Aviatrix Systems公司由多位来自思科、华为、VMware和Paypal的前高管带领，称它以更安全、更具可扩展性的方式，通过旨在简化连接到云的网络软件，来"重塑网络"。

Aviatrix的混合云将云网络设置时间从数周缩短到数分钟，通过自动化以及编排云网络运营简化后续管理。这个解决方案--与AWS、Azure和Google集成--解决了应用工作负载迁移到公有云、或者部署利用现有本地服务部署云应用过程中常见的连接问题。

Aviatrix在今年年初的B轮融资中获得1500万美元，还公布了与超融合厂商Nutanix的技术、销售和营销合作伙伴关系。

Barefoot Networks

CEO: Craig Barratt

Barefoot Networks在去年公布了高速可编程以太网交换机芯片，称其是全球最快、最具可编程性系列的交换机系统，最高可达到6.5 Tbps。这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司今年与Edgecore Networks以及WNC签订的协议，把Barefoot的Tofino芯片放进他们的白盒交换机中。

Barefoot的可编程芯片能够让客户编码决定决定包是如何处理的，而不是提前在专用集成电路上写定了这些功能。4月，前Google高管Craig Barratt被任命为新任CEO，取代了创始人Martin Izzard，后者现在担任技术副总裁。Barratt曾经是Google Alphabet光纤业务的负责人。

CloudGenix

CEO: Kumar Ramachandran

2017年当软件定义WAN市场逐渐火热起来的时候，SD-WAN初创公司CloudGenix推出了Instant-On Networks（ION）家族产品，提供的应用定义框架避免了对硬件路由器的需求。与传统混合WAN相比，ION在提供云的同时不会影响远程办公或者避免了对替换基础设施的需求。

Ramachandran在最近一次采访中表示："我们专注于能够消除包路由的复杂性，用应用框架取代它。应用框架背后是对应用、应用性能、应用策略的深度理解，现在我们还在进一步增加利用机器学习的能力。"

8月，CloudGenix发布了首个全球合作伙伴计划。

Forward Networks

CEO: David Erickson

这家位于加州帕洛阿尔托的Forward Networks花费三年时间开发了一种算法，通过提供企业组织的网络软件拷贝，让可以用来在生产环境中做出变动前，进行测试，从而搜索、验证和预测网络行为。这家初创公司基于SaaS的平台旨在更好地防止故障、简化网络管理、让工程师在部署前对任何变化进行测试。

Forward Networks的创始人是来自斯坦福大学的4位博士研究人员，专注于软件定义网络和OpenFlow。该公司背后的投资方包括Andreessen Horowitz、SV Angel和A Capital。

Mist Systems

CEO: Sujai Hajela

Mist公司首席执行官Sujela在6月时表示，Mist的目标是通过机器学习和人工智能颠覆无线企业市场。这家位于加州库比蒂诺的初创公司在去年公布了Mist平台，该平台利用机器学习技术简化Wi-Fi和蓝牙低功耗（BLE），最大限度降低无线成本，并为移动用户提供室内定位服务。

Hujela表示："基于我们的虚拟化技术和大规模推动自动化的人工智能计划，我们针对MSO进行全新设计，以服务的方式提供。我们的合作伙伴提供了无线LAN即服务。越来越多的合作伙伴正在考虑定位即服务，而且他们已经围绕资产即服务进行了更多的讨论。合作伙伴可以把网络运营成本最多降低20%-30%。"

Mist公司创始人包括首席执行官Hajela和首席技术官Bob Friday，两人都是前思科的无线业务高管。

Nyansa

CEO: Abe Ankumah

Nyansa在去年走出隐身模式，号称拥有首创的厂商无关的网络分析SaaS解决方案，专注于从访问到应用的用户体验。这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司，其解决方案监控和分析客户的无线网络和有线网络性能，然后找出一套可以在数分钟内解决任何问题的解决方案。

Nyansa最近推出了一个新版本的Voyance，面向私有云环境，让企业组织能够以现场部署、或者微软Azure或者AWS中的虚拟机形式使用这个解决方案。Nyansa公司首席执行官Ankumah，此前是Meraki客户端产品和联盟总监，Meraki在2012年被思科以12亿美元收购。

SnapRoute

CEO: Jason Forrester

这家位于帕洛阿尔托的初创公司，创始人是几位前苹果公司工程师，提供了一个完全可编程的开源软件堆栈，被成为FlexSwitch，旨在帮助企业管理他们的云系统。FlexSwitch让操作者可以全方位查看网络堆栈中的每个组件，让这些组件对API是可访问的，完全模块化的，这样操作者就可以持续安装或者在基础设施运行需要的时候进行更新，不会影响业务或者让业务承担风险。

SnapRoute在今年获得了2500万美元融资，投资方包括AT&T和微软等厂商。该公司首席执行官Jason Forrester此前是苹果公司的全球数据中心网络经理，在2015年创建SnapRoute之前，曾在IBM工作过13年。

Veriflow Systems

CEO: James Brear

在美国国防部的支持下，网络初创公司Veriflow称其具有预测故障和漏洞的独特能力，为渠道提供了丰富的SaaS收入机会。这家位于加州圣何塞的初创公司表示，其技术可以在实际发生之前主动预测网络中的问题，它使用的是一种数学验证机制，这也可以减少为园区、数据中心和WAN配置变更相关的停机时间。

Veriflow称已经出货基于意图的网络软件有一年时间了。首席执行官James Brear此前领导Procera Networks公司，2015年Procera公司被私募股权公司Francisco Partners收购。