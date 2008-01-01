IDC：2017年第一季度全球以太网交换机和路由器市场增长稳定 

2017年第一季度全球以太网交换机市场（Layer 2/3）收入为56.6亿美元，同比增长3.3%。与此同时，全球整体的企业及服务提供商（SP）路由器市场在该季度的收入为33.5亿美元，同比减少3.7%。

根据IDC全球以太网交换机季度追踪报告及全球路由器季度追踪报告显示，2017年第一季度全球以太网交换机市场（Layer 2/3）收入为56.6亿美元，同比增长3.3%。与此同时，全球整体的企业及服务提供商（SP）路由器市场在该季度的收入为33.5亿美元，同比减少3.7%。

从地域来看，2017年第一季度以太网交换机市场最高增幅再一次来自于中东和非洲（MEA），同比增长了9.1%。从国家来看，阿拉伯联合酋长国（同比增长38.3%）和南非（同比增长25.6%）的表现尤为突出。西欧也有强劲增长，在第一季度同比增长了6%，比利时（同比增长27.6%）和瑞典（同比增长12%）的表现尤为突出。亚太（不包括日本）（APeJ）的增幅略高于整体市场平均水平，在该季度同比增长了3.5%，其中新西兰是该季度的增长领跑者（同比增长20.5%）。北美的增幅则低于水平平均水平（增幅为2.5%），加拿大增长了4.5%。

拉丁美洲在第一季度表现持平，同比小幅减少0.4%。阿根廷是该季度的一大亮点，同比增长57.4%。日本同比减少0.6%，与上个季度形成鲜明对比。中东欧在该季度同比下滑2.4%，同样下滑的还有波兰（同比下滑30.4%）和捷克共和国（同比下滑29.2%）。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“覆盖企业级和数据中心领域的以太网交换机市场有两大竞争力量：更高的速度和更高的标准化。这两股力量推动着端口出货量的增长，但是标准化造成的价格侵蚀以及产品成熟性意味着提升性价比已经在各个地区变得越来越重要了。也就是说，云的和持续渗透以及数字化转型的势在必行，将会推动2017年整个市场的增长。”

2017年第一季度，万兆以太网交换机（Layer 2/3）的收入同比减少1.6%，收入为19.8亿美元，同时万兆以太网端口出货量同比增加23.9%超过1070万个。40Gb以太网收入为6.095亿美元，同比减少7.2%，而端口出货量减少到不足130万个，同比减少21.9%。万兆和40Gb以太网，再加上现在的100Gb以太网（收入和出货量分别增长了323.%和776.4%）成为整个以太网交换机市场的主要推动力。该季度千兆以太网交换机的收入减少了0.5%，但是端口出货量同比增加11%，意味着园区网络越来越成熟。

在2017年第一季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比减少3.7%，大型服务提供商细分市场下滑4.4%，企业路由器市场下滑1.4%。未来几个季度，这将是一个需要密切关注的市场，因为软件定义架构开始在WAN市场占有一席之地，SD-WAN有颠覆传统路由架构和WAN传输服务市场的潜力，特别是在网络边缘。

2017年第一季度，全球各地的企业和服务提供商路由器市场表现不尽相同，其中亚太（不包括日本）的增幅最高，同比增长8.8%。日本是另外一个实现增长的地区，在该季度增长了5.2%。MEA下滑了1%，CEE下滑了4.1%，其他地区下滑幅度更大。西欧同比下滑7.1%，北美缩水9.8%，拉丁美洲下滑幅度最大为23.4%。

厂商要点

2017年第一季度，思科在以太网交换机市场下滑3.5%，市场份额为55.1%，低于2016年第四季度的55.6%和2016年第一季度的59%。在竞争激烈的万兆以太网市场，思科占有52.4%的市场份额，低于上个季度的53%。在企业和服务提供商路由器市场，思科的收入同比减少13.3%，市场份额为43.9%，高于2016年第四季度的42.2%，但是低于2016年第一季度的48.8%。

华为季度在以太网交换机和路由器市场表现出色。2017年第一季度，华为的以太网交换机收入同比增长69.8%，市场份额为6.3%，低于2016年第四季度的9.9%，高于2016年第一季度的3.9%。华为的企业和服务提供商路由器收入同比增长17%，市场份额为19.8%，高于2016年第四季度的18.8%和2016年第一季度的6.3%。

HPE在该季度的以太网交换机收入环比增长0.8%，市场份额为6%，高于2016年第四季度的5%（注释：2016年第季度是单独计算HPE和H3C的）。

Arista Networks在2017年第一季度表现出色，以太网交换机收入同比增长37.1%，市场份额为5.1%，高于2016年第一季度的3.9%。Arista在100Gb以太网细分市场的份额为27.8%。

Juniper在该季度的以太网交换机收入同比大幅增长39.2%，市场份额为4.3%，高于2016年第一季度的3.2%。Juniper在企业和服务提供商路由器方面的收入同比增长了3.4%，市场份额为15.6%，高于2016年第一季度的14.5%。

IDC全球网络季度追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“云和软件定义架构开始扭转以太网交换机和路由器市场的现状。这正在以各种方式影响着领先的和新兴的网络厂商，促使厂商们必须适应且具有灵活性，而不是依赖于现状。”

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