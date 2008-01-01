2017全新起点 迪普科技召开首届合作伙伴大会

4月20日，迪普科技2017年“创•享未来 诚•献精彩”合作伙伴大会在杭州盛大召开。首度与全国合作伙伴分享了“创新、诚信、贡献&分享”的企业价值观。

4月20日，迪普科技2017年“创•享未来 诚•献精彩”合作伙伴大会在杭州盛大召开。作为国内技术领先的网络安全和应用交付产品及解决方案提供商，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”）在本次大会上首度与全国合作伙伴分享了“创新、诚信、贡献&分享”的企业价值观，并基于“让网络更简单、智能、安全”的理念，与合作伙伴一同探讨如何在IT产业新时代转型的机遇下，通过“创新、赋能”与各位合作伙伴合作共赢。

会上，迪普科技市场部总裁李强对迪普科技的现状和发展方向做了深入解读，基于对网络安全领域长期的技术积累，以及对前沿技术发展方向的深刻洞察，迪普科技取得了长足的发展。自2008年成立以来，迪普科技销售业绩复合增长率高达88%，至2016年销售额已达9.6亿。

李强先生特别强调以“诚”为本、与合作伙伴共赢是迪普科技的核心战略，迪普科技取得的成绩与合作伙伴的支持密不可分的。九年来，迪普科技与合作伙伴一起，凭借创新性的产品技术及强大的解决方案能力，在运营商、电力能源、金融等新价值市场实现全面突破，同时在政府、科教文卫等高端行业不断满足客户新需求，挖掘新机会，从而与合作伙伴一同成长。

会上，迪普科技特邀嘉宾——中国信息安全研究院副院长左晓栋，以《迎接更加“智慧”的网络安全时代》为题阐述了国家网络安全市场规模以及产业发展趋势，并提到未来的趋势是网络、安全深度融合创新。

“创”享未来——让网络更简单·智能·安全

在新IT时代，植根于用户需求的创新，是企业发展的强劲动力。迪普科技正是以创新为立身之本，将“让网络更简单、智能、安全”付诸实践。迪普科技实现了三个“同一”：同一个软件平台——L2-7融合操作系统ConPlat；同一个硬件平台——高性能硬件架构APP-X；以及同一个应用识别与威胁特征库APP-ID。基于这三大核心技术，迪普科技得以构建其产品体系，并针对性地结合用户需求，推出场景化的解决方案。

例如，在物联网安全领域，迪普科技看到了潜在的用户需求，并创新性地提出了基于“白名单”模式的“自安全”物联网解决方案。在2016年G20杭州峰会上，该方案成功帮助杭州交警消除视频监控专网安全风险。目前，迪普科技在全国多省公安交警监控网获得规模拓展，奠定了迪普科技国内物联网安全提出者与先行者的地位，证明了迪普科技能够将创新与用户需求结合，快速转化为可落地的解决方案。

同物联网一样，云和大数据等新技术也已经快速步入企业常规业务，在此趋势推动下，迪普科技结合自身优势， 推出了“云安全 硬实力”——云数据中心安全解决方案。该方案基于专业高性能硬件打造安全云，在满足云数据中心自身安全防护的基础上，通过硬件虚拟化技术将安全防护能力提供给云租户。迪普科技将该方案场景化，在政府、金融、教育、企业等行业私有云市场均得到大量应用。结合专业的安全服务团队，真正做到了扎根行业、深入场景，专注服务，优化体验。在此基础上，2017年，迪普科技将重点推出安全威胁态势感知平台、安全智能分支机构、安全攻防实验室等产品和解决方案，满足用户在安全大数据运用、广域网安全、安全人才培养等方面的需求。

“诚”筑共赢——与合作伙伴共成长

合作之道，“诚”字为先。迪普科技2017合作伙伴大会将作为全新起点，为未来合作伙伴共同发展奠定基调。自2016年起，迪普科技从规范体系、完善政策、持续培训等方面入手为合作伙伴赋能，为未来合作翻开新篇章。

以高品质差异化产品和场景化解决方案作为合作共赢基础，全面提升合作伙伴营销与技术能力，是迪普科技为合作伙伴成长所做的第一步。

在此基础上，迪普科技还将根据不同合作伙伴的发展现状，通过销售奖励、市场活动基金及培训激励等方式，确保处在任何一个发展阶段的合作伙伴都能够基于自身状况稳步发展。

今天，迪普科技将通过创新的产品与技术平台，与合作伙伴一起，以“诚”为先，重筑格局，与合作伙伴共同迎接新时代的IT浪潮！