慧算账APP2.0发布 | 送您一个【旺袋福】

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这一次，企业版APP自带“展览会”属性。慧算账不仅能为您节流，合理避税，现在也能开源啦！在APP上传自家产品，让产品在本地的企业老板面前充分曝光...

来源：ZD至顶网网络频道 2017年2月7日

关键字：慧算账

五福集齐还不够

17兴隆

您还缺一个【旺袋福】

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这一次，企业版APP自带“展览会”属性。慧算账不仅能为您节流，合理避税，现在也能开源啦！在APP上传自家产品，让产品在本地的企业老板面前充分曝光，比如以这样的姿势出现：

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该平台支持全行业、全地域查找您想要的。装修办公室？招聘员工？市场推广？仓储物流？建个网站？经营咨询？原材料采购？商品销售？·····，这里都可能存在适合您的合作伙伴！

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支持老板间无缝隙对接。突然找到了对眼的企业，想沟通沟通？直接去留言吧。

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支持查看所有的询单通知。在商机留言板，一览所有！

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当然了，您最关心的纳税信息，这次我们也进行了优化，现在APP可以查看代账公司推送过来的申报结果截图啦！

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另外，戳一戳“财务分析”，这里可以看到专业会计对贵公司财务问题的建议。（PS:需要财税顾问推送后才能看到哦。）

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路拓宽了，钱袋自然就旺了

新年已至，送你一个旺袋福

祝福各位企业主同仁

17（一起） Wonderful！

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