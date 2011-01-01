慧算账APP2.0发布 | 送您一个【旺袋福】

这一次，企业版APP自带“展览会”属性。慧算账不仅能为您节流，合理避税，现在也能开源啦！在APP上传自家产品，让产品在本地的企业老板面前充分曝光...

五福集齐还不够

17兴隆

您还缺一个【旺袋福】

这一次，企业版APP自带“展览会”属性。慧算账不仅能为您节流，合理避税，现在也能开源啦！在APP上传自家产品，让产品在本地的企业老板面前充分曝光，比如以这样的姿势出现：

该平台支持全行业、全地域查找您想要的。装修办公室？招聘员工？市场推广？仓储物流？建个网站？经营咨询？原材料采购？商品销售？·····，这里都可能存在适合您的合作伙伴！

支持老板间无缝隙对接。突然找到了对眼的企业，想沟通沟通？直接去留言吧。

支持查看所有的询单通知。在商机留言板，一览所有！

当然了，您最关心的纳税信息，这次我们也进行了优化，现在APP可以查看代账公司推送过来的申报结果截图啦！

另外，戳一戳“财务分析”，这里可以看到专业会计对贵公司财务问题的建议。（PS:需要财税顾问推送后才能看到哦。）

路拓宽了，钱袋自然就旺了

新年已至，送你一个旺袋福

祝福各位企业主同仁

17（一起） Wonderful！